3 июля во втором круге Уимблдона первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с представляющей Великобританию Юрико Лили Миядзаки. Встреча начнется не ранее 18:30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом никогда не играли.

Аналитики букмекерских компаний назвали Касаткину серьезным фаворитом предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.07, вероятность такого результата — порядка 93%. Сенсационный триумф Миядзаки предложен за 8.50 (7%).

Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.77, ТМ 17.5 — в 2.05. Есть и другие варианты. Например, ТБ 20.5 за жирные 2.85.

Выигрыш Касаткиной с форой (-6.5) котируется за 1.83. Успех Миядзаки с гандикапом (+6.5) идет за 1.98.

Наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу россиянки за 1.30.

Перед стартом этого матча Касаткина считается седьмым фаворитом на титул. Если она поднимет трофей, сыграет пари за 20.0. Такой же коэффициент на выигрыш Радукану и Киз.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Юрико Лили Миядзаки

С учетом триумфа в турнире в Истбурне за два дня до старта Уимблдона победная серия Касаткиной насчитывает уже шесть матчей. На этом отрезке она переиграла вполне солидных соперниц — Радукану, Паолини и Фернандес, а значит, впору говорить о том, что она находится в восхитительной форме.

Миядзаки проиграла восемь из 10 предыдущих встреч, а на «Шлем» попала благодаря уайлд-кард. В первом круге она переиграла в двух сетах Корпач, но это мало что значит, ведь немка больше любит играть на грунте, нежели на траве. Предполагаю, что для Даши второй матч в турнире получится проходным и быстрым.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной и ТМ 18.5 за 1.72.