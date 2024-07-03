Дарья Касаткина — Юрико Лили Миядзаки: чемпионка Истбурна продлит победную серию до семи матчей
3 июля во втором круге Уимблдона первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с представляющей Великобританию Юрико Лили Миядзаки. Встреча начнется не ранее 18:30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом никогда не играли.
Аналитики букмекерских компаний назвали Касаткину серьезным фаворитом предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.07, вероятность такого результата — порядка 93%. Сенсационный триумф Миядзаки предложен за 8.50 (7%).
Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.77, ТМ 17.5 — в 2.05. Есть и другие варианты. Например, ТБ 20.5 за жирные 2.85.
Выигрыш Касаткиной с форой (-6.5) котируется за 1.83. Успех Миядзаки с гандикапом (+6.5) идет за 1.98.
Наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу россиянки за 1.30.
Перед стартом этого матча Касаткина считается седьмым фаворитом на титул. Если она поднимет трофей, сыграет пари за 20.0. Такой же коэффициент на выигрыш Радукану и Киз.
Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Юрико Лили Миядзаки
С учетом триумфа в турнире в Истбурне за два дня до старта Уимблдона победная серия Касаткиной насчитывает уже шесть матчей. На этом отрезке она переиграла вполне солидных соперниц — Радукану, Паолини и Фернандес, а значит, впору говорить о том, что она находится в восхитительной форме.
Миядзаки проиграла восемь из 10 предыдущих встреч, а на «Шлем» попала благодаря уайлд-кард. В первом круге она переиграла в двух сетах Корпач, но это мало что значит, ведь немка больше любит играть на грунте, нежели на траве. Предполагаю, что для Даши второй матч в турнире получится проходным и быстрым.
Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной и ТМ 18.5 за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -