3 мая 2022 года российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 турнира в Мадриде сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Матч начнется в 12.00 по московскому времени. Девушки ранее друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Дарью Касаткину. На победу российской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности. На успех Сары Соррибес предложена котировка 1.94 (46%).

Ставка в 1000 рублей на победу Касаткиной в случае ее триумфа принесет выплату 1860 рублей.

В матче доступна широкая линия ставок на тотал геймов:

больше 19.5 идет за 1.46, меньше — за 2.60;

больше 20.5 идет за 1.66, меньше — за 2.13;

больше 21.5 идет за 1.90, меньше — также за 1.90.

Аналитики считают, что встреча завершится в двух сетах. Тотал меньше 2.5 партий доступен за 1.49, тотал больше — за 2.50.

Тай-брейк в матче можно взять за 3.30. То, что его не будет, — за 1.28.

Самый вероятный исход встречи — победа Касаткиной 2:0 по сетам за 2.85.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Сара Соррибес Тормо

Вторую ракетку России ждет непростой матч. Во втором круге Сара Соррибес погасила мощь Наоми Осаки и отдала ей всего четыре гейма. Японка никогда не была сильна на грунте, но результат все равно впечатляющий.

Сама Касаткина одержала волевую победу над пятой ракеткой мира Марией Саккари и сравняла счет с соперницами из топ-5 — 10:10. Дарья комфортно чувствует себя на этом покрытии — особенно против девушек, которые не играют мощно. Соррибес как раз такая.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой +1.5 по геймам за 1.68.