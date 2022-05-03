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Дарья Касаткина — Сара Соррибес Тормо: прогноз на матч WTA Мадрид 3 мая 2022 года

Прогноз на матч WTA Мадрид Дарья Касаткина — Сара Соррибес Тормо 3 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

3 мая 2022 года российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 турнира в Мадриде сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Матч начнется в 12.00 по московскому времени. Девушки ранее друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Дарью Касаткину. На победу российской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности. На успех Сары Соррибес предложена котировка 1.94 (46%).

Ставка в 1000 рублей на победу Касаткиной в случае ее триумфа принесет выплату 1860 рублей.

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В матче доступна широкая линия ставок на тотал геймов:

  • больше 19.5 идет за 1.46, меньше — за 2.60;

  • больше 20.5 идет за 1.66, меньше — за 2.13;

  • больше 21.5 идет за 1.90, меньше — также за 1.90.

Аналитики считают, что встреча завершится в двух сетах. Тотал меньше 2.5 партий доступен за 1.49, тотал больше — за 2.50.

Тай-брейк в матче можно взять за 3.30. То, что его не будет, — за 1.28.

Самый вероятный исход встречи — победа Касаткиной 2:0 по сетам за 2.85.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Сара Соррибес Тормо

Вторую ракетку России ждет непростой матч. Во втором круге Сара Соррибес погасила мощь Наоми Осаки и отдала ей всего четыре гейма. Японка никогда не была сильна на грунте, но результат все равно впечатляющий.

Сама Касаткина одержала волевую победу над пятой ракеткой мира Марией Саккари и сравняла счет с соперницами из топ-5 — 10:10. Дарья комфортно чувствует себя на этом покрытии — особенно против девушек, которые не играют мощно. Соррибес как раз такая.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой +1.5 по геймам за 1.68.

Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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