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Сегодня, 11:15

Дания — Латвия: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 15 февраля 2022 года

Прогноз на хоккейный матч Олимпиады-2022 в Пекине Дания — Латвия 15 февраля
Виталий Пудздрав
Хоккеисты сборной Дании.
Фото Reuters

15 февраля 2022 года определится соперник сборной России по 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде — в 1/8 сойдутся Дания и Латвия. Встреча состоится в Пекине на арене «Укэсун Спортс-центр», начало — в 7.10. Прямую трансляцию покажет один из телеканалов субхолдинга «Матч».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом коллектив Хайнца Элерса. Поставить на победу сборной Дании в основное время матча можно с котировкой 1.81 — это около 51% вероятности. Триумф Латвии доступен за 3.40 (27%), а ничья — за 4.30 (22%).

Сделать ставку на победу Дании с учетом ОТ и буллитов можно за 1.49. Проход Латвии доступен за 2.60.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.45, а Ф2(0) — за 2.75;

· Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.69;

· Ф1(-1.5) идет за 2.38, а Ф2(+1.5) — за 1.54.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.77, а ТМ 4.5 — за 2.05.

Шансы Дании забросить минимум три шайбы оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что Латвия отличиться хотя бы два раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.57.

Не сомневаетесь, что обе сборные забросят минимум по две шайбы? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 2.00.

Наиболее вероятный счет матча по мнению аналитиков букмекерской компании 2:2 — коэффициент 7.30.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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