20 июня в матче второго тура Евро-2024 лидер группы С Англия сыграет против Дании. Начало встречи на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — португалец Артур Соареш Диаш. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18.45 мск. Другие соперники команд по квартету — Словения и Сербия, занимающие предпоследнее и последнее места соответственно.

Букмекеры сулят три очка парням Гарета Саутгейта. На победу «Трех львов» представлен коэффициент 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Ничья предложена за 3.70 (27%), выигрыш датчан — за 5.81 (16%).

Непоражение андердога (1Х) доступно за 2.26.

Успех напарников Кристиана Эриксена с форой (+1) дали за 1.69. Ф (-1) на Харри Кейна и компанию — за 2.21.

Результативный дебют «динамита» получил котировку 3.20, а первый гол от Англии — 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70. Опция «обе забьют» идет за 2.17, обратный рынок — за 1.71.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу британцев. Его дали с коэффициентом 5.86.