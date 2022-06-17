17 июня 2022 года в немецком Галле российский теннисист Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале турнира с испанцем Роберто Баутистой. Встреча начнется приблизительно в 14.30 по московскому времени. Баутиста в личном противостоянии с первой ракеткой мира ведет с разгромным счетом 3-0.

И все же аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что Даниилу по силам размочить счет. На его победу в предстоящем матче предложен коэффициент 1.32, это около 75% вероятности исхода. Успех соперника из Испании можно оформить за 3.40 (25%).

Если считаете, что Баутиста снова окажется сильнее, поставьте 1000 рублей на победу испанца и в случае нужного исхода заберите 3400 рублей выплаты.

Однако можете взять вариант безопаснее — например, успех испанца с форой по геймам:

Ф2(+2.5) идет за 2.35, Ф1(-2.5) — за 1.60;

Ф2(+3.5) идет за 1.80, Ф1(-3.5) — за 1.94.

На то, что Баутиста выиграет хотя бы один сет, коэффициент 1.88.

Также можно прощупать ставки на тотал геймов в матче:

ТБ 22.5 доступен за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.94;

ТБ 23.5 оценен в 2.17, ТМ 23.5 — за 1.65.

На этом турнире Медведев уже играл тай-брейк во встрече против Ивашко, испанец бился в 13-м гейме с Грикспором. Тай-брейк в одном из сетов идет за 1.90, в первой партии — за 3.20.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста

Испанец — очень неудобный соперник для Медведева, один из немногих, кого он еще не обыгрывал. Секрет Баутисты в том, что он, как и Даниил, отлично держит мяч в игре и здорово переходит в атаку.

Но трава — другая специфика, и здесь матчей у ребят еще не было. Для Роберто это вообще первый турнир на данном покрытии и второй за три месяца. Судя по предыдущим играм в Галле, Медведев находится в лучшем состоянии, и трава для него подходит значительно больше. Поэтому он должен победить соперника, не затратив для этого слишком много усилий.

Рекомендуемая ставка: ТМ 24.5 гейма за 1.62.