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Даниил Медведев — Роберто Баутиста: прогноз на матч ATP Галле 17 июня 2022 года

Прогноз на матч ATP Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста 17 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

17 июня 2022 года в немецком Галле российский теннисист Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале турнира с испанцем Роберто Баутистой. Встреча начнется приблизительно в 14.30 по московскому времени. Баутиста в личном противостоянии с первой ракеткой мира ведет с разгромным счетом 3-0.

И все же аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что Даниилу по силам размочить счет. На его победу в предстоящем матче предложен коэффициент 1.32, это около 75% вероятности исхода. Успех соперника из Испании можно оформить за 3.40 (25%).

Если считаете, что Баутиста снова окажется сильнее, поставьте 1000 рублей на победу испанца и в случае нужного исхода заберите 3400 рублей выплаты.

Однако можете взять вариант безопаснее — например, успех испанца с форой по геймам:

  • Ф2(+2.5) идет за 2.35, Ф1(-2.5) — за 1.60;

  • Ф2(+3.5) идет за 1.80, Ф1(-3.5) — за 1.94.

На то, что Баутиста выиграет хотя бы один сет, коэффициент 1.88.

Также можно прощупать ставки на тотал геймов в матче:

  • ТБ 22.5 доступен за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.94;

  • ТБ 23.5 оценен в 2.17, ТМ 23.5 — за 1.65.

На этом турнире Медведев уже играл тай-брейк во встрече против Ивашко, испанец бился в 13-м гейме с Грикспором. Тай-брейк в одном из сетов идет за 1.90, в первой партии — за 3.20.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста

Испанец — очень неудобный соперник для Медведева, один из немногих, кого он еще не обыгрывал. Секрет Баутисты в том, что он, как и Даниил, отлично держит мяч в игре и здорово переходит в атаку.

Но трава — другая специфика, и здесь матчей у ребят еще не было. Для Роберто это вообще первый турнир на данном покрытии и второй за три месяца. Судя по предыдущим играм в Галле, Медведев находится в лучшем состоянии, и трава для него подходит значительно больше. Поэтому он должен победить соперника, не затратив для этого слишком много усилий.

Рекомендуемая ставка: ТМ 24.5 гейма за 1.62.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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