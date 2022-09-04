Даниил Медведев — Ник Кирьос: лучшего теннисиста России ждет тяжелейшее испытание

Лидер российского и мирового тенниса Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США, где ему предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом. Интригующий матч состоится на арене Артура Эша 5 сентября и начнется приблизительно в 2.10 по московскому времени. В России посмотреть его в прямом эфире не получится. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Кирьоса.

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серьезным фаворитом Медведева. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. Успех австралийца оценен в 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.

В линии есть очень много вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 40.5 идет за 1.80, ТМ 40.5 — за 2.00;

ТБ 41.5 — за 1.94, ТМ 41.5 — за 1.86;

ТБ 42.5 доступен за 2.10, ТМ 42.5 — за 1.74.

Если сомневаетесь в победе Медведева, можете взять вариант «победа Кирьоса с форой (+3.5) гейма» за 1.74. Обратный результат в пользу Даниила оценен в 2.10.

Хотя российский теннисист в трех предыдущих матчах не проиграл ни сета, букмекеры уверены, что в предстоящей игре будут сыграны не менее четырех партий: ТБ 3.5 идет за 1.44, ТМ 3.5 — за 2.80.

На победу Кирьоса с форой (+1.5) сета котировка — 1.74, на Медведева с гандикапом (-1.5) — за 2.06.

Эксперты наиболее вероятным видят счет 3-1 по сетам в пользу Медведева. С таким же завершился матч между игроками на Australian Open в этом году. Котировка — 3.50.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Ник Кирьос

Кирьос — самый опасный противник на пути Медведева в финал US Open. Австралиец выиграл три из четырех очных матчей, причем два из них, когда особо не старался. Но с начала Уимблдона-2022 и по сей день австралиец очень собран: он по-прежнему позволяет себе вольности на корте, но в плане заряженности на борьбу и результат к нему больше нет никаких претензий.

Есть ощущение, что неудача в финале Открытого чемпионата Великобритании встряхнула Ника и он сказал себе: «Черт, ведь я талантлив и могу выиграть «Шлем». В США он точно собирается дойти до конца: отлично подает (наколотил 64 эйса за три матча), показывает отличные проценты ввода мяча и мощно играет на задней линии. Чтобы обыграть его, Медведеву, во-первых, придется терпеть (встреча будет долгой), во-вторых, классно подавать.

Соперники совсем недавно играли в Монреале, и там Кирьос оказался сильнее в трех партиях, причем ни разу не отдал свои геймы. Если Ник продолжит подавать в духе стартовых матчей, то без проблем выиграет 21 и более геймов.

Рекомендуемая ставка: Кирьос выиграет больше 20.5 гейма за 1.97.