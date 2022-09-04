Даниил Медведев — Ник Кирьос: лучшего теннисиста России ждет тяжелейшее испытание
Лидер российского и мирового тенниса Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США, где ему предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом. Интригующий матч состоится на арене Артура Эша 5 сентября и начнется приблизительно в 2.10 по московскому времени. В России посмотреть его в прямом эфире не получится. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Кирьоса.
Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серьезным фаворитом Медведева. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. Успех австралийца оценен в 2.60 (34%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.
В линии есть очень много вариантов для ставки на количество геймов:
Если сомневаетесь в победе Медведева, можете взять вариант «победа Кирьоса с форой (+3.5) гейма» за 1.74. Обратный результат в пользу Даниила оценен в 2.10.
Хотя российский теннисист в трех предыдущих матчах не проиграл ни сета, букмекеры уверены, что в предстоящей игре будут сыграны не менее четырех партий: ТБ 3.5 идет за 1.44, ТМ 3.5 — за 2.80.
На победу Кирьоса с форой (+1.5) сета котировка — 1.74, на Медведева с гандикапом (-1.5) — за 2.06.
Эксперты наиболее вероятным видят счет 3-1 по сетам в пользу Медведева. С таким же завершился матч между игроками на Australian Open в этом году. Котировка — 3.50.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Ник Кирьос
Кирьос — самый опасный противник на пути Медведева в финал US Open. Австралиец выиграл три из четырех очных матчей, причем два из них, когда особо не старался. Но с начала Уимблдона-2022 и по сей день австралиец очень собран: он по-прежнему позволяет себе вольности на корте, но в плане заряженности на борьбу и результат к нему больше нет никаких претензий.
Есть ощущение, что неудача в финале Открытого чемпионата Великобритании встряхнула Ника и он сказал себе: «Черт, ведь я талантлив и могу выиграть «Шлем». В США он точно собирается дойти до конца: отлично подает (наколотил 64 эйса за три матча), показывает отличные проценты ввода мяча и мощно играет на задней линии. Чтобы обыграть его, Медведеву, во-первых, придется терпеть (встреча будет долгой), во-вторых, классно подавать.
Соперники совсем недавно играли в Монреале, и там Кирьос оказался сильнее в трех партиях, причем ни разу не отдал свои геймы. Если Ник продолжит подавать в духе стартовых матчей, то без проблем выиграет 21 и более геймов.
Рекомендуемая ставка: Кирьос выиграет больше 20.5 гейма за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1