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4 сентября, 09:15

Даниил Медведев — Ник Кирьос: лучшего теннисиста России ждет тяжелейшее испытание

Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Лидер российского и мирового тенниса Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США, где ему предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом. Интригующий матч состоится на арене Артура Эша 5 сентября и начнется приблизительно в 2.10 по московскому времени. В России посмотреть его в прямом эфире не получится. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Кирьоса.

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают серьезным фаворитом Медведева. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. Успех австралийца оценен в 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.

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В линии есть очень много вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 40.5 идет за 1.80, ТМ 40.5 — за 2.00;

  • ТБ 41.5 — за 1.94, ТМ 41.5 — за 1.86;

  • ТБ 42.5 доступен за 2.10, ТМ 42.5 — за 1.74.

Если сомневаетесь в победе Медведева, можете взять вариант «победа Кирьоса с форой (+3.5) гейма» за 1.74. Обратный результат в пользу Даниила оценен в 2.10.

Хотя российский теннисист в трех предыдущих матчах не проиграл ни сета, букмекеры уверены, что в предстоящей игре будут сыграны не менее четырех партий: ТБ 3.5 идет за 1.44, ТМ 3.5 — за 2.80.

На победу Кирьоса с форой (+1.5) сета котировка — 1.74, на Медведева с гандикапом (-1.5) — за 2.06.

Эксперты наиболее вероятным видят счет 3-1 по сетам в пользу Медведева. С таким же завершился матч между игроками на Australian Open в этом году. Котировка — 3.50.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Ник Кирьос

Кирьос — самый опасный противник на пути Медведева в финал US Open. Австралиец выиграл три из четырех очных матчей, причем два из них, когда особо не старался. Но с начала Уимблдона-2022 и по сей день австралиец очень собран: он по-прежнему позволяет себе вольности на корте, но в плане заряженности на борьбу и результат к нему больше нет никаких претензий.

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Есть ощущение, что неудача в финале Открытого чемпионата Великобритании встряхнула Ника и он сказал себе: «Черт, ведь я талантлив и могу выиграть «Шлем». В США он точно собирается дойти до конца: отлично подает (наколотил 64 эйса за три матча), показывает отличные проценты ввода мяча и мощно играет на задней линии. Чтобы обыграть его, Медведеву, во-первых, придется терпеть (встреча будет долгой), во-вторых, классно подавать.

Соперники совсем недавно играли в Монреале, и там Кирьос оказался сильнее в трех партиях, причем ни разу не отдал свои геймы. Если Ник продолжит подавать в духе стартовых матчей, то без проблем выиграет 21 и более геймов.

Рекомендуемая ставка: Кирьос выиграет больше 20.5 гейма за 1.97.

Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Ник Кирьос
2
1
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Букмекеры оценили шансы «Спартака» дважды пробить «Зенит» в главном дерби РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 4 сентября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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