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Медведев легко проиграл Алькарасу прошлогодний полуфинал Уимблдона. В этом у него будут шансы

Прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас 12 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Карлос Алькарас и Даниил Медведев.
Фото Getty Images

12 июля состоится полуфинал Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча между пятой и второй ракетками мира начнется примерно в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Карлито ведет в личном противостоянии со счетом 4-2.

Даниил Медведев, Карлос Алькарас. Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона

Медведев — серьезный аутсайдер второго подряд матча на этом турнире. Его победу в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 3.40, что примерно 26% вероятности исхода. Успех Алькараса в то же время котируется за 1.35 (74%).

Подстраховать Даниила и поставить на него с форой (+5.5) гейма предложено за 1.63. Если же верите, что Карлос выиграет с запасом, возьмите Ф2(-5.5) за сочные 2.13.

Тотал больше 38.5 гейма доступен за 1.77, ТМ 38.5 — за 1.93. В прошлогоднем полуфинале соперники разыграли всего 27 геймов.

Счет 3:0 в пользу Алькараса — наиболее вероятный в линии за 2.80. При этом хотя бы один выигранный Медведевым сет идет за 1.44. В матче с Синнером он уже наказал аналитиков за недоверие.

Даниил идет фаворитом в рынках на наибольшее количество эйсов и двойных ошибок — 1.30 и 1.15 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карлос Алькарас

Теннисисты встретятся в полуфинале Уимблдона второй год подряд. В прошлом сезоне Медведеву матч против Алькараса не удался — он уступил с одинаковым счетом 3:6 в трех сетах. И хотя испанец был очень хорош в той встрече, Даниилу удалось дважды взять его подачу. На этом же турнире Карлос не выглядит таким спокойным и уверенным: в трех из пяти матчей он уступил сет, а в игре с Тиафо вовсе был близок к поражению. Его брейковали все без исключения соперники — даже эстонец Лаял.

Думаю, Медведеву будет по силам навязать сопернику борьбу на его подаче и хотя бы восемь раз добраться до брейк-пойнтов, реализовав часть из них.

Рекомендуемая ставка: Медведев заработает восемь и более брейк-пойнтов за 1.85.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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