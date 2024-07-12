Медведев легко проиграл Алькарасу прошлогодний полуфинал Уимблдона. В этом у него будут шансы
12 июля состоится полуфинал Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча между пятой и второй ракетками мира начнется примерно в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Карлито ведет в личном противостоянии со счетом 4-2.
Медведев — серьезный аутсайдер второго подряд матча на этом турнире. Его победу в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 3.40, что примерно 26% вероятности исхода. Успех Алькараса в то же время котируется за 1.35 (74%).
Подстраховать Даниила и поставить на него с форой (+5.5) гейма предложено за 1.63. Если же верите, что Карлос выиграет с запасом, возьмите Ф2(-5.5) за сочные 2.13.
Тотал больше 38.5 гейма доступен за 1.77, ТМ 38.5 — за 1.93. В прошлогоднем полуфинале соперники разыграли всего 27 геймов.
Счет 3:0 в пользу Алькараса — наиболее вероятный в линии за 2.80. При этом хотя бы один выигранный Медведевым сет идет за 1.44. В матче с Синнером он уже наказал аналитиков за недоверие.
Даниил идет фаворитом в рынках на наибольшее количество эйсов и двойных ошибок — 1.30 и 1.15 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карлос Алькарас
Теннисисты встретятся в полуфинале Уимблдона второй год подряд. В прошлом сезоне Медведеву матч против Алькараса не удался — он уступил с одинаковым счетом 3:6 в трех сетах. И хотя испанец был очень хорош в той встрече, Даниилу удалось дважды взять его подачу. На этом же турнире Карлос не выглядит таким спокойным и уверенным: в трех из пяти матчей он уступил сет, а в игре с Тиафо вовсе был близок к поражению. Его брейковали все без исключения соперники — даже эстонец Лаял.
Думаю, Медведеву будет по силам навязать сопернику борьбу на его подаче и хотя бы восемь раз добраться до брейк-пойнтов, реализовав часть из них.
Рекомендуемая ставка: Медведев заработает восемь и более брейк-пойнтов за 1.85.
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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