Даниил Медведев — Факундо Баньис: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 24 мая 2022 года
Лучший теннисист России Даниил Медведев стартует на Открытом чемпионате Франции матчем против 103-й ракетки мира из Аргентины Факундо Баньиса. Игра состоится 24 мая 2022 года в Париже на корте Сюзанн Ленглен и начнется в 13.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это порядка 90% вероятности исхода. Сенсационный триумф Баньиса оценен котировкой 6.50 (10%).
Ставка в 1000 рублей на латиноамериканского теннисиста в случае его триумфа принесет 6500 рублей.
Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева 3:0 по сетам за 1.83. Успех Баньиса хотя бы в одной партии можно взять за 1.92.
Есть большой выбор для ставки на выигрыш одного из теннисистов с форой по геймам:
Ф1(-6.5) идет за 1.65, Ф2(+6.5) — за 2.15;
Ф1(-7.5) идет за 2.07, Ф2(+7.5) — за 1.76;
Ф1(-8.5) идет за 2.70, Ф2(+8.5) — за 1.43.
Хотя бы один тай-брейк в матче оценен коэффициентом 2.15.
На то, что Баньис упрется и выиграет хотя бы 14 геймов, котировка 1.95. На тотал меньше 13.5 — 1.80.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Факундо Баньис
Медведев только вернулся после операции по удалению грыжи, из-за которой не играл полтора месяца. До старта «Ролан Гаррос» российский теннисист провел всего один матч и проиграл его в двух сетах — в Женеве возрастному французу Ришару Гаске.
В Париже Даниилу предстоит защитить прошлогодний четвертьфинал, и с этим возникнут проблемы, потому что форму придется набирать прямо по ходу турнира. Проводится он на ненавистном для Медведева грунте — это не добавляет оптимизма.
С одной стороны, все против второй ракетки мира, но Баньис — отличный соперник для спарринга по первому кругу. Он наверняка посопротивляется, потому что все аргентинцы умеют играть на парижском покрытии. Но опыта и класса хватит Даниилу, чтобы без нервов победить в стартовом матче.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 33.5 гейма за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0