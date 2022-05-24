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Даниил Медведев — Факундо Баньис: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 24 мая 2022 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Факундо Баньис 24 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Лучший теннисист России Даниил Медведев стартует на Открытом чемпионате Франции матчем против 103-й ракетки мира из Аргентины Факундо Баньиса. Игра состоится 24 мая 2022 года в Париже на корте Сюзанн Ленглен и начнется в 13.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это порядка 90% вероятности исхода. Сенсационный триумф Баньиса оценен котировкой 6.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на латиноамериканского теннисиста в случае его триумфа принесет 6500 рублей.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева 3:0 по сетам за 1.83. Успех Баньиса хотя бы в одной партии можно взять за 1.92.

Есть большой выбор для ставки на выигрыш одного из теннисистов с форой по геймам:

Ф1(-6.5) идет за 1.65, Ф2(+6.5) — за 2.15;

Ф1(-7.5) идет за 2.07, Ф2(+7.5) — за 1.76;

Ф1(-8.5) идет за 2.70, Ф2(+8.5) — за 1.43.

Хотя бы один тай-брейк в матче оценен коэффициентом 2.15.

На то, что Баньис упрется и выиграет хотя бы 14 геймов, котировка 1.95. На тотал меньше 13.5 — 1.80.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Факундо Баньис

Медведев только вернулся после операции по удалению грыжи, из-за которой не играл полтора месяца. До старта «Ролан Гаррос» российский теннисист провел всего один матч и проиграл его в двух сетах — в Женеве возрастному французу Ришару Гаске.

В Париже Даниилу предстоит защитить прошлогодний четвертьфинал, и с этим возникнут проблемы, потому что форму придется набирать прямо по ходу турнира. Проводится он на ненавистном для Медведева грунте — это не добавляет оптимизма.

С одной стороны, все против второй ракетки мира, но Баньис — отличный соперник для спарринга по первому кругу. Он наверняка посопротивляется, потому что все аргентинцы умеют играть на парижском покрытии. Но опыта и класса хватит Даниилу, чтобы без нервов победить в стартовом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 33.5 гейма за 1.76.

Теннис
Даниил Медведев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
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 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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