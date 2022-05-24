Лучший теннисист России Даниил Медведев стартует на Открытом чемпионате Франции матчем против 103-й ракетки мира из Аргентины Факундо Баньиса. Игра состоится 24 мая 2022 года в Париже на корте Сюзанн Ленглен и начнется в 13.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это порядка 90% вероятности исхода. Сенсационный триумф Баньиса оценен котировкой 6.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на латиноамериканского теннисиста в случае его триумфа принесет 6500 рублей.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева 3:0 по сетам за 1.83. Успех Баньиса хотя бы в одной партии можно взять за 1.92.

Есть большой выбор для ставки на выигрыш одного из теннисистов с форой по геймам:



Ф1(-6.5) идет за 1.65, Ф2(+6.5) — за 2.15;

Ф1(-7.5) идет за 2.07, Ф2(+7.5) — за 1.76;

Ф1(-8.5) идет за 2.70, Ф2(+8.5) — за 1.43.

Хотя бы один тай-брейк в матче оценен коэффициентом 2.15.

На то, что Баньис упрется и выиграет хотя бы 14 геймов, котировка 1.95. На тотал меньше 13.5 — 1.80.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Факундо Баньис

Медведев только вернулся после операции по удалению грыжи, из-за которой не играл полтора месяца. До старта «Ролан Гаррос» российский теннисист провел всего один матч и проиграл его в двух сетах — в Женеве возрастному французу Ришару Гаске.

В Париже Даниилу предстоит защитить прошлогодний четвертьфинал, и с этим возникнут проблемы, потому что форму придется набирать прямо по ходу турнира. Проводится он на ненавистном для Медведева грунте — это не добавляет оптимизма.

С одной стороны, все против второй ракетки мира, но Баньис — отличный соперник для спарринга по первому кругу. Он наверняка посопротивляется, потому что все аргентинцы умеют играть на парижском покрытии. Но опыта и класса хватит Даниилу, чтобы без нервов победить в стартовом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 33.5 гейма за 1.76.