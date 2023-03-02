Даниил Медведев — Борна Чорич: легкое испытание для русского чемпиона перед встречей с Джоковичем
2 марта российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Дубае сыграет против хорвата Борны Чорича. Матч начнется не ранее 19.20 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу балканца.
Букмекерская компания OLIMPBET считает Медведева абсолютным фаворитом. На победу российского спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Успех Чорича идет за 5.02 (15%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Борны в случае его выигрыша принесет выплату в 5020 рублей.
При этом эксперты настаивают, что Медведев расправится с соперником в двух партиях: на счет 2:0 котировка — 1.59.
В последний раз соперники встречались четыре года назад в Санкт-Петербурге, и тогда Даниил одержал верх — 6:3, 6:1. На то, что он снова победит крупно с форой (-4.5) гейма, можно поставить за 2.00.
В трех последних встречах Медведев закрывал противников, не разыграв с ними и 20 геймов. На ТБ 20.5 коэффициент — 1.71, на ТМ 20.5 — 2.13.
Успех Чорича хотя бы в одной партии предложен за 2.25.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Борна Чорич
Победив Бублика во втором круге, Медведев выиграл 11-й матч подряд. Даниил находится в потрясающей форме и готов побороться за третий титул кряду, несмотря на наличие в сетке Новака Джоковича. Четырех последних соперников, в том числе Энди Маррея в финале Дохи, российский чемпион обыграл в двух сетах и затратил для успеха меньше 20 геймов.
Чорич после прошлогодней сенсационной победы на «мастерсе» в Цинциннати не доходил до финалов и явно потерял ритм. На этой неделе он на отказе прошел Эванса (разыграли всего четыре гейма), а затем в тяжелой битве сломил Коккинакиса. Нынешней формы хорвата явно недостаточно, чтобы убрать Медведева или даже напрячь его на пути в полуфинал.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2