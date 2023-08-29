Балаш не выиграл ни сета в семи последних матчах. Для Медведева старт US Open будет очень простым

29 августа первая ракетка России Даниил Медведев начнет поход за трофеем US Open. В стартовом раунде его соперником станет 34-летний венгр Аттила Балаш. Теннисисты выйдут на корт не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире встреча показана не будет. Ранее соперники ни разу друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Балаша нет никаких шансов против хардового специалиста. На победу Медведева можно поставить с максимально низким коэффициентом 1.01, вероятность этого исхода — 99%. Сенсационный успех Балаша котируется за 24.0 (1%).

Тотал больше 23.5 гейма доступен за 1.81, ТМ 23.5 — за 2.01. Если что, Балаш идет на серии из семи поражений. В этих матчах он не взял ни сета.

Выигрыш Медведева с форой (-11.5) гейма можно взять за 1.68. Можете взять вариант и помощнее — Ф1(-12.5) за 2.25.

Нет сомнений, что Даниил победит 3:0 — на этот результат коэффициент 1.11.

Эксперты убеждены, что Медведев не позволит сопернику добраться до тай-брейка ни в одном из сетов. Отсутствие 13-го гейма можно взять за 1.04, наличие — за 8.75.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Аттила Балаш

Балаш выступает на US Open по защищенному рейтингу. Всего в этом сезоне он провел три матча и не только не выиграл ни один из них, но и ни разу не взял партию. Более того, ни в одной встрече он не выиграл больше двух геймов за сет. Всего у возрастного венгра сейчас семь поражений подряд.

Медведев не лучшим образом выступил во время американской серии, ни на одном из двух турниров не дойдя даже до полуфинала. Однако в Нью-Йорк, где он добился наилучшего результата на «Шлемах» (победа в 2021-м), Даниил приехал с оптимизмом. Балаша, который по уровню сейчас уступает даже игрокам «челленджеров», россиянин пройдет без лишних проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-11.5) гейма за 1.68.

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