Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей. Но бороться с Даниилом на US Open он не готов
6 сентября российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сойдутся в четвертьфинале US Open. Игра начнется не ранее 20.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 6:2 в пользу Медведева.
Он же идет фаворитом предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 3.11 (28%).
Ставка в 1000 рублей на Андрея в случае его выигрыша принесет выплату в 3110 рублей.
Половина матчей на турнире с участием Медведева и три из четырех у Рублева завершились в четырех сетах. На ТБ 3.5 партии котировка — 1.53, на ТМ 3.5 — 2.40.
Триумф Андрея с форой (+3.5) гейма доступен за 2.09. Если больше верите в Даниила, оформите Ф1(-3.5) за 1.78.
Тотал больше 39.5 гейма предложен за 1.95, ТМ 39.5 — за 1.89.
На то, что Медведев совершит больше шести двойных ошибок, котировка — 1.92. На ТМ 6.5 — 1.82.
Эксперты предполагают, что одна из партий закончится тай-брейком. Взять такое условие можно за 1.59.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев
Медведев и Рублев встретятся в девятый раз и во второй в этом сезоне. Последняя игра между ними состоялась в финале ATP Дубай — Даниил тогда не оставил Андрею шансов (6:2, 6:2). Той победой он укрепил лидерство в очных встречах и теперь ведет 6:2. Что примечательно, все восемь матчей прошли на харде. На «Шлемах» россияне играли между собой дважды, и оба раза Медведев победил со счетом 3:0, причем на US Open три года назад они также сражались за полуфинал.
Хотя Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей, в данный момент он не готов побороть Даниила в пятисетовом формате — ему не хватает стабильности на длительной дистанции. Даже на этом турнире в противостоянии с Монфисом, Риндеркнехом и Дрейпером у Андрея случались срывы и падения концентрации длиной в сет. Медведев этим воспользуется легче легкого.
Не забываем и о том, как хорош Даниил на американских кортах при игре слева. Против Рублева он по-полной использует свой козырь и будет еще чаще играть Андрею под бекхэнд, который остается его слабостью.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) сета за 1.73.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0