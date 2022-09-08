«Цюрих» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года
«Арсенал» лидирует после шести туров АПЛ, но выступит не в главном еврокубке, а в Лиге Европы. 8 сентября команда Микеля Артеты проведет первый матч на групповом этапе, соперник — «Цюрих». Игра пройдет на стадионе «Летцигрунд» в Швейцарии, время начала — в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут на сайте matchtv.ru начиная с 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» очевидными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 74% вероятности. Возможность выигрыша хозяев эксперты оценили в 9.20 (10%). На ничью предложена котировка 5.90 (16%).
Ждете упорного матча? Ставка в 1000 рублей на «мир» при благополучном исходе принесет 5900 рублей.
Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата матча намекают на огромное преимущество гостей:
• победа «Арсенала» 2:0 идет за 6.90;
• успех 4:0 — за 7.50;
• разгром 3:0 — тоже за 7.90.
«Арсенал» лидирует в АПЛ и показывает классную игру: команда с 14 голами — одна из самых результативных в лиге, больше наклепали только три клуба. Плюс лондонцы неплохо выглядят в обороне и до матча с «МЮ» пропускали меньше всех в АПЛ. Ждете, что «канониры» забьют в Швейцарии хотя бы два мяча? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ2 (1.5) — за 3.20.
Эти рынки на «Цюрих» предложены за 4.20 и 1.22 соответственно.
«Арсенал» победил в пяти из шести турах АПЛ и пропустил в трех победных матчах. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.86. «Обе забьют — нет» идет за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года
«Арсенал» шикарно начал сезон, но испортил серию из пяти побед подряд поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в последнем туре АПЛ. «Цюрих» — идеальный соперник для того, чтобы начать новую успешную серию. Команда идет девятой в чемпионате Швейцарии, где выступает всего 10 команд: за семь туров клуб выковал лишь две ничьи и проиграл остальные матчи. Сейчас «Цюрих» идет на серии из двух поражений подряд. Вряд ли швейцарцы в состоянии сопротивляться мощному «Арсеналу».
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1