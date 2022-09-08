Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Цюрих» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Габи Жезус.
Фото Global Look Press

«Арсенал» лидирует после шести туров АПЛ, но выступит не в главном еврокубке, а в Лиге Европы. 8 сентября команда Микеля Артеты проведет первый матч на групповом этапе, соперник — «Цюрих». Игра пройдет на стадионе «Летцигрунд» в Швейцарии, время начала — в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут на сайте matchtv.ru начиная с 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
08 сент, 19:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Цюрих
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» очевидными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 74% вероятности. Возможность выигрыша хозяев эксперты оценили в 9.20 (10%). На ничью предложена котировка 5.90 (16%).

Ждете упорного матча? Ставка в 1000 рублей на «мир» при благополучном исходе принесет 5900 рублей.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата матча намекают на огромное преимущество гостей:

• победа «Арсенала» 2:0 идет за 6.90;

• успех 4:0 — за 7.50;

• разгром 3:0 — тоже за 7.90.

«Арсенал» лидирует в АПЛ и показывает классную игру: команда с 14 голами — одна из самых результативных в лиге, больше наклепали только три клуба. Плюс лондонцы неплохо выглядят в обороне и до матча с «МЮ» пропускали меньше всех в АПЛ. Ждете, что «канониры» забьют в Швейцарии хотя бы два мяча? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ2 (1.5) — за 3.20.

Эти рынки на «Цюрих» предложены за 4.20 и 1.22 соответственно.

«Арсенал» победил в пяти из шести турах АПЛ и пропустил в трех победных матчах. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.86. «Обе забьют — нет» идет за 1.94.

Чиро Иммобиле. «Лацио» — «Фейеноорд»: Иммобиле вспомнит, как забивать

Прогноз и ставка на матч «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года

«Арсенал» шикарно начал сезон, но испортил серию из пяти побед подряд поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в последнем туре АПЛ. «Цюрих» — идеальный соперник для того, чтобы начать новую успешную серию. Команда идет девятой в чемпионате Швейцарии, где выступает всего 10 команд: за семь туров клуб выковал лишь две ничьи и проиграл остальные матчи. Сейчас «Цюрих» идет на серии из двух поражений подряд. Вряд ли швейцарцы в состоянии сопротивляться мощному «Арсеналу».

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.86.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Цюрих
1
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

«Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости