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«Цюрих» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Арсенал».
Фото Global Look Press

8 сентября лидер чемпионата Англии «Арсенал» начнет путь в Лиге Европы с выезда в Швейцарию к «Цюриху». Игра первого тура группового этапа начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Летцигрунд», обслужит ее судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, начало эфира — в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
08 сент, 19:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Цюрих
Арсенал

«Арсенал» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.00 (14%), а вот успех «Цюриха» — за громадные для хозяина встречи 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае их неожиданной победы принесет выигрыш в 11 000 рублей, а чистая прибыль составит 10 000 рублей.

Сенсация малореальна, но всякое случается: на то, что хозяева не проиграют, котировка — 4.10.

«Арсенал» выиграл пять из шести матчей на старте сезона АПЛ, а «Цюрих» проиграл пять из семи встреч в суперлиге. Разница в классе между командами колоссальная, поэтому есть смысл взять успех гостей с форой (-1.5) мяча за 1.73.

Эксперты считают, что игра будет результативной и подарит болельщикам минимум три гола: ТБ 2.5 идет за небольшие 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. В то же время ТБ 3.5 доступен за 2.14.

Обмен голами оценен в 1.88, но многое будет зависеть от «Цюриха», который, к слову, в семи матчах чемпионата Швейцарии забил всего четыре мяча. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.

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Пенальти оценен котировкой 2.95, удаление — 4.70.

Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве «Арсенала»:

  • победа гостей 2:0 — 6.90;

  • уничтожение 4:0 — за 7.50;

  • 3:0 — за 7.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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