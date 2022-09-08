«Цюрих» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире
8 сентября лидер чемпионата Англии «Арсенал» начнет путь в Лиге Европы с выезда в Швейцарию к «Цюриху». Игра первого тура группового этапа начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Летцигрунд», обслужит ее судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, начало эфира — в 19.30 мск.
«Арсенал» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.00 (14%), а вот успех «Цюриха» — за громадные для хозяина встречи 11.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае их неожиданной победы принесет выигрыш в 11 000 рублей, а чистая прибыль составит 10 000 рублей.
Сенсация малореальна, но всякое случается: на то, что хозяева не проиграют, котировка — 4.10.
«Арсенал» выиграл пять из шести матчей на старте сезона АПЛ, а «Цюрих» проиграл пять из семи встреч в суперлиге. Разница в классе между командами колоссальная, поэтому есть смысл взять успех гостей с форой (-1.5) мяча за 1.73.
Эксперты считают, что игра будет результативной и подарит болельщикам минимум три гола: ТБ 2.5 идет за небольшие 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. В то же время ТБ 3.5 доступен за 2.14.
Обмен голами оценен в 1.88, но многое будет зависеть от «Цюриха», который, к слову, в семи матчах чемпионата Швейцарии забил всего четыре мяча. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.
Пенальти оценен котировкой 2.95, удаление — 4.70.
Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве «Арсенала»:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1