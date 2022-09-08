8 сентября лидер чемпионата Англии «Арсенал» начнет путь в Лиге Европы с выезда в Швейцарию к «Цюриху». Игра первого тура группового этапа начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Летцигрунд», обслужит ее судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, начало эфира — в 19.30 мск.

«Арсенал» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.00 (14%), а вот успех «Цюриха» — за громадные для хозяина встречи 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае их неожиданной победы принесет выигрыш в 11 000 рублей, а чистая прибыль составит 10 000 рублей.

Сенсация малореальна, но всякое случается: на то, что хозяева не проиграют, котировка — 4.10.

«Арсенал» выиграл пять из шести матчей на старте сезона АПЛ, а «Цюрих» проиграл пять из семи встреч в суперлиге. Разница в классе между командами колоссальная, поэтому есть смысл взять успех гостей с форой (-1.5) мяча за 1.73.

Эксперты считают, что игра будет результативной и подарит болельщикам минимум три гола: ТБ 2.5 идет за небольшие 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. В то же время ТБ 3.5 доступен за 2.14.

Обмен голами оценен в 1.88, но многое будет зависеть от «Цюриха», который, к слову, в семи матчах чемпионата Швейцарии забил всего четыре мяча. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.

Пенальти оценен котировкой 2.95, удаление — 4.70.

Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве «Арсенала»: