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ЦСКА — «Зенит»: Павел Занозин предвосхитил огненный футбол в центральном матче тура РПЛ

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Александр Ерохин.
Фото Global Look Press

19 марта в 19.30 по московскому времени в рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

В какой форме ЦСКА

Армейцы продолжают борьбу за попадание в топ-3 чемпионата России. На данный момент они занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (32 очка). С вышестоящим «Динамо» у ЦСКА одинаковое количество очков, тогда как от «Ростова» он отстает на шесть баллов.

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Возобновление чемпионата далось подопечным Владимира Федотова нелегко: в первом матче нового года они уступили «Сочи» (0:2). Впрочем, набрать три очка удалось уже в следующем туре — победой завершилась встреча с «Крыльями» (4:0).

Последняя игра армейцев состоялась в рамках первого полуфинала Fonbet Кубка России, где им вновь противостояли самарцы. Этот матч завершился вничью (2:2).

В предстоящей игре с «Зенитом» точно не сыграет Илья Агапов.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» — лидер чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы потерпели всего одно поражение. Случилось это в рамках 16-го тура, где они уступили дома «Ахмату» (1:2). Матчи чемпионата в новом году заканчиваются для коллектива Сергея Семака исключительно победами, причем в каждом из них ему удается забить три гола (3:0 с «Пари НН» и 3:2 с «Химками»).

 
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Неудачей для «Зенита» завершился розыгрыш Fonbet Кубка России. Петербуржцы заняли третье место на групповом этапе, из-за чего попали в нижнюю сетку. Там они сначала одолели «Волгу» (3:0), а затем уступили московскому «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).

Предстоящую встречу с ЦСКА пропустят Иван Сергеев и Вильмар Барриос.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

«Зенит» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА. Армейцы не могут одержать победу в очном матче на протяжении 10 игр подряд, в которых они потерпели восемь поражений. Еще одной неприятной деталью является то, что в четырех последних встречах ворота петербуржцев им удалось поразить всего раз (0:1, 0:2, 0:3, 1:2).

 
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Прогноз Павла Занозина на матч ЦСКА — «Зенит» 19 марта

«Предстоящая встреча состоится сразу после Fonbet Кубка России, где ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями» (2:2), а «Зенит» вылетел от «Динамо» после серии пенальти (1:1 в основное время). Понятно, что вокруг петербуржцев сейчас не самый приятный фон, но вряд ли это им как-то мешает. В РПЛ они лидируют с большим отрывом и вновь близки к тому, чтобы завоевать чемпионство. Армейцы должны постараться что-то с этим сделать.

Хоть ближайший матч и пройдет дома, но, вероятнее всего, без особой поддержки болельщиков. К тому же можно ожидать не самую приятную погоду в эти выходные. Так или иначе, обе команды набрали хорошую атакующую форму. Именно поэтому, я думаю, нас ждет результативная игра. Ставка на тотал больше 2.5 идет в ФОНБЕТ за 1.90.

 
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Думаю, что три гола на двоих команды точно сообразят. Конечно, для армейцев было бы правильнее сыграть аккуратно, но им самим нужно «накатывать» на лидеров, поэтому на матч с «Зенитом» они наверняка выберут атакующий план игры.

Надеюсь, что в этот раз все обойдется без каких-либо скандалов и «Зенит» сыграет честно. Ну и ЦСКА, соответственно, тоже», — заявил Занозин.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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