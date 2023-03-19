ЦСКА — «Зенит»: Павел Занозин предвосхитил огненный футбол в центральном матче тура РПЛ
19 марта в 19.30 по московскому времени в рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин.
В какой форме ЦСКА
Армейцы продолжают борьбу за попадание в топ-3 чемпионата России. На данный момент они занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (32 очка). С вышестоящим «Динамо» у ЦСКА одинаковое количество очков, тогда как от «Ростова» он отстает на шесть баллов.
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Возобновление чемпионата далось подопечным Владимира Федотова нелегко: в первом матче нового года они уступили «Сочи» (0:2). Впрочем, набрать три очка удалось уже в следующем туре — победой завершилась встреча с «Крыльями» (4:0).
Последняя игра армейцев состоялась в рамках первого полуфинала Fonbet Кубка России, где им вновь противостояли самарцы. Этот матч завершился вничью (2:2).
В предстоящей игре с «Зенитом» точно не сыграет Илья Агапов.
В какой форме «Зенит»
«Зенит» — лидер чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы потерпели всего одно поражение. Случилось это в рамках 16-го тура, где они уступили дома «Ахмату» (1:2). Матчи чемпионата в новом году заканчиваются для коллектива Сергея Семака исключительно победами, причем в каждом из них ему удается забить три гола (3:0 с «Пари НН» и 3:2 с «Химками»).
Неудачей для «Зенита» завершился розыгрыш Fonbet Кубка России. Петербуржцы заняли третье место на групповом этапе, из-за чего попали в нижнюю сетку. Там они сначала одолели «Волгу» (3:0), а затем уступили московскому «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).
Предстоящую встречу с ЦСКА пропустят Иван Сергеев и Вильмар Барриос.
ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч
«Зенит» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА. Армейцы не могут одержать победу в очном матче на протяжении 10 игр подряд, в которых они потерпели восемь поражений. Еще одной неприятной деталью является то, что в четырех последних встречах ворота петербуржцев им удалось поразить всего раз (0:1, 0:2, 0:3, 1:2).
Прогноз Павла Занозина на матч ЦСКА — «Зенит» 19 марта
«Предстоящая встреча состоится сразу после Fonbet Кубка России, где ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями» (2:2), а «Зенит» вылетел от «Динамо» после серии пенальти (1:1 в основное время). Понятно, что вокруг петербуржцев сейчас не самый приятный фон, но вряд ли это им как-то мешает. В РПЛ они лидируют с большим отрывом и вновь близки к тому, чтобы завоевать чемпионство. Армейцы должны постараться что-то с этим сделать.
Хоть ближайший матч и пройдет дома, но, вероятнее всего, без особой поддержки болельщиков. К тому же можно ожидать не самую приятную погоду в эти выходные. Так или иначе, обе команды набрали хорошую атакующую форму. Именно поэтому, я думаю, нас ждет результативная игра. Ставка на тотал больше 2.5 идет в ФОНБЕТ за 1.90.
Думаю, что три гола на двоих команды точно сообразят. Конечно, для армейцев было бы правильнее сыграть аккуратно, но им самим нужно «накатывать» на лидеров, поэтому на матч с «Зенитом» они наверняка выберут атакующий план игры.
Надеюсь, что в этот раз все обойдется без каких-либо скандалов и «Зенит» сыграет честно. Ну и ЦСКА, соответственно, тоже», — заявил Занозин.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3