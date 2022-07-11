ЦСКА — «Урал»: эксперты оценили вероятность победы армейцев в первом официальном матче Федотова
Московский ЦСКА 16 июля проведет первый матч нового сезона РПЛ, который станет дебютным официальным для главного тренера команды Владимира Федотова. В гости к армейцам на «ВТБ Арену» приедет «Урал». Игра начнется в 15.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали весомое предпочтение хозяевам. Оформить ставку на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.62, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), триумф «Урала» — за наиболее высокие 5.90 (17%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода озолотит счастливчика на 4000 рублей.
«Уралу» будет непросто не проиграть в Москве — даже вариант Х2 идет за крупные 2.40.
Также эксперты не уверены, что команды покажут сверхрезультативный футбол: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.02, на ТМ 2.5 — 1.84. Хотя во втором круге прошлого сезона ЦСКА и «Урал» устроили феерию — сыграли 2:2.
На «обе забьют» можно поставить за 2.05, на обратный исход — за 1.77.
В прошлом сезоне армейцы заработали пенальти в ворота екатеринбуржцев, который реализовал Языджи. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35.
Наиболее вероятный точный счет — скромная минимальная победа хозяев 1:0 за 5.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -