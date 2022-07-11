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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Урал»: эксперты оценили вероятность победы армейцев в первом официальном матче Федотова

Евгений Коростелев
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Федор Чалов и Игорь Дивеев празднуют гол в ворота «Сочи».
Фото Сайт ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА 16 июля проведет первый матч нового сезона РПЛ, который станет дебютным официальным для главного тренера команды Владимира Федотова. В гости к армейцам на «ВТБ Арену» приедет «Урал». Игра начнется в 15.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали весомое предпочтение хозяевам. Оформить ставку на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.62, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), триумф «Урала» — за наиболее высокие 5.90 (17%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода озолотит счастливчика на 4000 рублей.

«Уралу» будет непросто не проиграть в Москве — даже вариант Х2 идет за крупные 2.40.

Также эксперты не уверены, что команды покажут сверхрезультативный футбол: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.02, на ТМ 2.5 — 1.84. Хотя во втором круге прошлого сезона ЦСКА и «Урал» устроили феерию — сыграли 2:2.

На «обе забьют» можно поставить за 2.05, на обратный исход — за 1.77.

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В прошлом сезоне армейцы заработали пенальти в ворота екатеринбуржцев, который реализовал Языджи. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — скромная минимальная победа хозяев 1:0 за 5.90.

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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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