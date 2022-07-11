ЦСКА — «Урал»: эксперты оценили вероятность победы армейцев в первом официальном матче Федотова

Московский ЦСКА 16 июля проведет первый матч нового сезона РПЛ, который станет дебютным официальным для главного тренера команды Владимира Федотова. В гости к армейцам на «ВТБ Арену» приедет «Урал». Игра начнется в 15.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали весомое предпочтение хозяевам. Оформить ставку на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.62, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), триумф «Урала» — за наиболее высокие 5.90 (17%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода озолотит счастливчика на 4000 рублей.

«Уралу» будет непросто не проиграть в Москве — даже вариант Х2 идет за крупные 2.40.

Также эксперты не уверены, что команды покажут сверхрезультативный футбол: на тотал больше 2.5 гола котировка 2.02, на ТМ 2.5 — 1.84. Хотя во втором круге прошлого сезона ЦСКА и «Урал» устроили феерию — сыграли 2:2.

На «обе забьют» можно поставить за 2.05, на обратный исход — за 1.77.

В прошлом сезоне армейцы заработали пенальти в ворота екатеринбуржцев, который реализовал Языджи. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — скромная минимальная победа хозяев 1:0 за 5.90.