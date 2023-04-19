ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 19 апреля 2023 года
19 апреля в финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Уралом». Первая игра двухраундового противостояния состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира намечен на 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность этого исхода — примерно 56%. Ничью предложено взять за 3.78 (26%), успех «Урала» — за 5.11 (18%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 90 минут в случае его свершения принесет выплату в 3780 рублей.
Команды уже играли в Кубке России в этом сезоне — на групповом этапе «Урал» выиграл один матч по пенальти, а в другом уступил в основное время. Вариант Х2 идет за 2.11.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.74. Только в двух из семи предыдущих встреч с участием екатеринбуржцев прошел «верх».
В четырех из пяти последних матчей против «Урала» ЦСКА забивал больше одного мяча: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.96.
Верите, что команды обменяются голами? Условие «обе забьют» оценено в 2.05, противоположный исход — в 1.76.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу ЦСКА за 6.00.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Урал»
В конце первого круга и во второй половине сезона было принято усиленно хвалить «Урал» — команда Гончаренко не проигрывала 16 матчей подряд. Однако в последние недели екатеринбуржцы сильно сдали: проиграли четыре встречи из пяти и съехали на 11-е место в РПЛ. В последнем туре они проиграли как раз армейцам (1:2).
Та игра проходила на Урале, а ближайшая состоится в Москве, где ЦСКА очень хорош: выиграл пять матчей подряд, в том числе у «Зенита» (1:0). Более того, армейцы ни разу не пропустили на этом отрезке: общий счет — 12:0.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4