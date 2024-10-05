ЦСКА — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2024 года онлайн в прямом эфире
5 октября ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Трактор». Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 17.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Эфир стартует в 16.50 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на победу в основное время — этот рынок предложен с котировкой 2.10, что составляет около 46% вероятности. Успех коллектива из Челябинска дан с коэффициентом 2.80 (33%), ничья доступна за 4.10 (21%).
Выигрыш москвичей с учетом овертайма можно взять за 1.70, триумф «Трактора» идет за 2.15.
Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
? Ф1(0) — за 1.66, Ф2(0) — за 2.20;
? Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.
Тотал больше 5.5 шайбы дан за 2.16, ТМ 5.5 — за 1.69.
Рынок на наличие овертайма оценен в 4.00, альтернативная опция идет за 1.25.
Комбинированный вариант на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 гола можно забрать за 4.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1