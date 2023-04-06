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ЦСКА — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 6 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА против СКА.
Фото Global Look Press

6 апреля в Москве состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА сыграет со СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Счет в серии равный — 1:1.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.91 (24%), успех СКА — за 3.05 (32%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль составит 2050 рублей.

СКА не проиграл команде Федорова в основное время три последних матча. Вариант Х2 оценен в 1.63.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06. В пяти из шести предыдущих встреч соперники не пробили «верх».

В последних четырех очных играх СКА забрасывал сопернику минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) доступен за 1.44, ИТБ2 (2) — за 1.77.

Победу ЦСКА с учетом овертайма можно взять за 1.71, СКА — за 2.13.

При этом фаворитом всего противостояния, по мнению экспертов, считается команда из Санкт-Петербурга: на проход коллектива Романа Ротенберга в решающий раунд плей-офф коэффициент — 1.82. На успех армейцев Москвы — 1.98.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Команды провели два очень боевых матча в Санкт-Петербурге: первый завершился в овертайме, второй — с преимуществом СКА в одну шайбу (2:1). К слову, в первой встрече парни Романа Ротенберга также вели в счете по ходу третьего периода, но отдали победу. Та игра запомнилась в первую очередь своей продолжительностью — соперники провели на льду больше 100 минут.

Тот изнурительный поединок в какой-то степени сказался на результате второго матча, потому что в его второй половине хозяевам удалось отыграться и перевернуть исход в свою пользу. Теперь же команды встретятся в Москве — выходит, игроки ЦСКА потеряли возможный день отдыха между играми на переезд в столицу. Учитывая график и истощенность коллектива Федорова, смею предположить, что очередная битва пройдет с небольшим преимуществом СКА. В таком случае гости вряд ли проиграют в основное время.

Рекомендуемая ставка: «СКА не проиграет» за 1.63.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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