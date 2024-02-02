ЦСКА проиграл СКА пять матчей в этом сезоне. Неужели команду Федорова снова ждет поражение в дерби?
2 февраля в центральном матче дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ московский ЦСКА сразится с питерским СКА. Встреча армейских команд состоится в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают СКА, который выиграл пять дерби в этом сезоне, фаворитом предстоящей игры. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (23%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).
На то, что команда Федорова не уступит хотя бы по итогам трех периодов (Х2), котировка — 1.55.
Последняя встреча команд получилась достаточно результативной и завершилась со счетом 5:1. ТБ 4.5 шайбы в предстоящей игре доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.
В том случае, если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет пари за 1.65. Обратную ставку можно сделать за 2.10.
Выигрыш ЦСКА с учетом ОТ и буллитов идет за 2.00, СКА — за 1.80.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА
СКА довольно давно гарантировал себе место в плей-офф и теперь обороняет первое место на «Западе» от посягательств «Локомотива», московского «Динамо» и «Спартака». Причем делает это довольно уверенно: питерцы проиграли всего один из пяти последних матчей (минскому «Динамо» в овертайме), но при этом легко одолели «Куньлунь» (3:1), «Барыс» (7:0), «Локо» (3:0) и ЦСКА (5:1). Для команды Сергея Федорова это поражение стало пятым в сезоне в играх со СКА.
Шестой раунд противостояния пройдет в Москве, но это вряд ли помешает питерцам снова победить. Они сейчас играют и выглядят значительно стабильнее конкурента — ЦСКА только в предыдущем матче с «Торпедо» завоевал путевку в Кубок Гагарина, выиграв всего пятую из 10 последних игр в КХЛ.
Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.80.
Бесплатная ставка в FONBET уже ждет тебя: зарегистрируйся, введи промокод EXPRESS и получи фрибет 2000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5