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2 февраля, 12:15

ЦСКА проиграл СКА пять матчей в этом сезоне. Неужели команду Федорова снова ждет поражение в дерби?

Прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА 2 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Иван Федотов.
Фото Getty Images

2 февраля в центральном матче дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ московский ЦСКА сразится с питерским СКА. Встреча армейских команд состоится в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают СКА, который выиграл пять дерби в этом сезоне, фаворитом предстоящей игры. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (23%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

На то, что команда Федорова не уступит хотя бы по итогам трех периодов (Х2), котировка — 1.55.

Последняя встреча команд получилась достаточно результативной и завершилась со счетом 5:1. ТБ 4.5 шайбы в предстоящей игре доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

В том случае, если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет пари за 1.65. Обратную ставку можно сделать за 2.10.

Выигрыш ЦСКА с учетом ОТ и буллитов идет за 2.00, СКА — за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

СКА довольно давно гарантировал себе место в плей-офф и теперь обороняет первое место на «Западе» от посягательств «Локомотива», московского «Динамо» и «Спартака». Причем делает это довольно уверенно: питерцы проиграли всего один из пяти последних матчей (минскому «Динамо» в овертайме), но при этом легко одолели «Куньлунь» (3:1), «Барыс» (7:0), «Локо» (3:0) и ЦСКА (5:1). Для команды Сергея Федорова это поражение стало пятым в сезоне в играх со СКА.

Шестой раунд противостояния пройдет в Москве, но это вряд ли помешает питерцам снова победить. Они сейчас играют и выглядят значительно стабильнее конкурента — ЦСКА только в предыдущем матче с «Торпедо» завоевал путевку в Кубок Гагарина, выиграв всего пятую из 10 последних игр в КХЛ.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.80.

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Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 2 февраля 2024 года

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 2 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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