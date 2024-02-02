ЦСКА проиграл СКА пять матчей в этом сезоне. Неужели команду Федорова снова ждет поражение в дерби?

2 февраля в центральном матче дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ московский ЦСКА сразится с питерским СКА. Встреча армейских команд состоится в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают СКА, который выиграл пять дерби в этом сезоне, фаворитом предстоящей игры. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (23%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

На то, что команда Федорова не уступит хотя бы по итогам трех периодов (Х2), котировка — 1.55.

Последняя встреча команд получилась достаточно результативной и завершилась со счетом 5:1. ТБ 4.5 шайбы в предстоящей игре доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

В том случае, если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет пари за 1.65. Обратную ставку можно сделать за 2.10.

Выигрыш ЦСКА с учетом ОТ и буллитов идет за 2.00, СКА — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

СКА довольно давно гарантировал себе место в плей-офф и теперь обороняет первое место на «Западе» от посягательств «Локомотива», московского «Динамо» и «Спартака». Причем делает это довольно уверенно: питерцы проиграли всего один из пяти последних матчей (минскому «Динамо» в овертайме), но при этом легко одолели «Куньлунь» (3:1), «Барыс» (7:0), «Локо» (3:0) и ЦСКА (5:1). Для команды Сергея Федорова это поражение стало пятым в сезоне в играх со СКА.

Шестой раунд противостояния пройдет в Москве, но это вряд ли помешает питерцам снова победить. Они сейчас играют и выглядят значительно стабильнее конкурента — ЦСКА только в предыдущем матче с «Торпедо» завоевал путевку в Кубок Гагарина, выиграв всего пятую из 10 последних игр в КХЛ.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.80.

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