ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
6 апреля ЦСКА и СКА в Москве проведут третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. Встреча на «ЦСКА Арене» стартует в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Начало трансляции в 19.15 мск. Пока команды идут бок-о-бок — счет в серии 1:1.
ЦСКА — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На успех московских армейцев выставлен коэффициент 2.27, что приблизительно 44% вероятности. Триумф СКА доступен за 3.05 (32%), ничья — за 3.91 (24%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если команды не выявят победителя, выигрыш составит 3910 рублей.
СКА не проиграл ЦСКА в основное время три последних матча. На то, что это случится снова, котировка — 1.63.
В пяти из шести предыдущих встреч соперники сыграли «низ». Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.
Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.78, СКА — 2.02. В предыдущих четырех матчах первую шайбу забрасывали москвичи.
В последних четырех очных играх СКА забрасывал сопернику минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) доступен за 1.44, ИТБ2 (2) — за 1.77.
Победу ЦСКА с учетом овертайма можно взять за 1.71, СКА — за 2.13.
Хотя команда Федорова лидирует по котировкам в ближайшем матче, фаворитом всего противостояния считается СКА. На проход коллектива Романа Ротенберга в решающий раунд плей-офф коэффициент — 1.82. На успех армейцев Москвы — 1.98.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4