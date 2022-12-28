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ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Новогодние шарики ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

28 декабря в КХЛ состоится армейское дерби — ЦСКА сыграет со СКА. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, трансляция стартует в 19.00 мск.

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ЦСКА — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победа в основное время оценена котировкой 2.42, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (24%), успех СКА — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша выплата составит 2850 рублей, а чистая прибыль — 1850 рублей.

Кто победит с учетом овертайма и серии буллитов? Эксперты склоняются в пользу московских армейцев, коэффициент — 1.80. На питерцев котировка — 2.06.

На то, что СКА сдержит атакующий порыв ЦСКА и хотя бы сыграет вничью, можно поставить за 1.56.

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Эксперты предполагают, что команды забросят пять и более шайб: ТБ 4.5 идет за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.24.

Кто поведет в счете? На 1:0 в пользу ЦСКА коэффициент — 1.84, на СКА — 1.97, на 0:0 — 48.0.

Гол Дмитрия Яшкина оценен в 2.00, Никиты Гусева — в 1.95.

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«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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