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Сегодня, 17:45

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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27 декабря ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ сразится со СКА. Армейские коллективы сойдутся на «ЦСКА Арене» в Москве с 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция начнется в 18.45 мск.

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За сутки до игры фаворитом считался СКА, но теперь все наоборот. По данным букмекерской компании OLIMPBET, шансов на победу стало больше у ЦСКА. На успех хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 4.05 (19%), триумф гостей — за 2.52 (40%).

Вариант Х2 доступен за 1.55. Надо учесть, что СКА выиграл три последних армейских дерби.

В четырех предыдущих встречах в Москве соперники не забрасывали больше пяти шайб: ТБ 5.5 идет за 2.28, ТМ 5.5 — за 1.58.

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Если обе команды отличатся минимум дважды, сыграет коэффициент 1.71. Если этого не произойдет, тогда сработает котировка 2.02.

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.87, гостей — в 1.92.

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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25 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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