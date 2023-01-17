17 января в КХЛ ЦСКА в дерби двух столиц сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу ЦСКА в основное время предложено поставить за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (22%), успех СКА — за 2.70 (38%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.

Москвичи победили питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.54.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.86, гостей — в 2.00.

Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы доступен за 1.96, ИТБ2 (2.5) — за 2.05.

Кто откроет счет? Хозяева — 1.87, гости — 1.93, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.

Если предполагаете, что один из игроков оформит дубль, возьмите такой вариант за 2.55. Хет-трик предложен за 15.0.

Слегка кровожадное, но прибыльное условие — «игрока унесут на носилках». Котировка на него — 30.0.