Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 17 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Чирлидер ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

17 января в КХЛ ЦСКА в дерби двух столиц сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Джеко в Саудовской Аравии заставят забыть про Эль-Класико и трансфер Роналду

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу ЦСКА в основное время предложено поставить за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (22%), успех СКА — за 2.70 (38%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.

Москвичи победили питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.54.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.86, гостей — в 2.00.

Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы доступен за 1.96, ИТБ2 (2.5) — за 2.05.

Кто откроет счет? Хозяева — 1.87, гости — 1.93, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.

Маркус Рэшфорд. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд и Бруну докажут, что умеют побеждать без ВАР

Если предполагаете, что один из игроков оформит дубль, возьмите такой вариант за 2.55. Хет-трик предложен за 15.0.

Слегка кровожадное, но прибыльное условие — «игрока унесут на носилках». Котировка на него — 30.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 17 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости