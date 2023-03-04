4 марта ЦСКА и «Северсталь» встретятся во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL с 16.50 мск. Счет в серии — 1:0 в пользу армейцев.

ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Северстали» — за еще большие 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5800 рублей.

Противостояние этих команд зачастую получается результативным: ТБ 4.5 гола прошел в пяти играх подряд. Такой тотал можно взять за 1.79.

«Северсталь» забрасывает две и более шайбы в ворота ЦСКА на протяжении семи последних матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.89.

Москвичи волшебно играют в атаке — отличились пять и более раза в пяти последних встречах. ИТБ1 (3.5) оценен в 2.35, ИТБ1 (4.5) — в 3.90.

Выдержат ли гости на этот раз фору (+1.5) шайбы? Коэффициент на это 1.89, на Ф1(-1.5) — 1.91.

Победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 1.28, «Северстали» — за 3.63.

После успеха в первом матче шансы «Северстали» на проход в следующий раунд стали еще мизернее и оценены коэффициентом 8.75. На москвичей же можно поставить за 1.06.