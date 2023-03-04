ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
4 марта ЦСКА и «Северсталь» встретятся во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL с 16.50 мск. Счет в серии — 1:0 в пользу армейцев.
ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Северстали» — за еще большие 5.80 (17%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5800 рублей.
Противостояние этих команд зачастую получается результативным: ТБ 4.5 гола прошел в пяти играх подряд. Такой тотал можно взять за 1.79.
«Северсталь» забрасывает две и более шайбы в ворота ЦСКА на протяжении семи последних матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.89.
Москвичи волшебно играют в атаке — отличились пять и более раза в пяти последних встречах. ИТБ1 (3.5) оценен в 2.35, ИТБ1 (4.5) — в 3.90.
Выдержат ли гости на этот раз фору (+1.5) шайбы? Коэффициент на это 1.89, на Ф1(-1.5) — 1.91.
Победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 1.28, «Северстали» — за 3.63.
После успеха в первом матче шансы «Северстали» на проход в следующий раунд стали еще мизернее и оценены коэффициентом 8.75. На москвичей же можно поставить за 1.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2