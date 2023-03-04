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ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press

4 марта ЦСКА и «Северсталь» встретятся во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL с 16.50 мск. Счет в серии — 1:0 в пользу армейцев.

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ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Северстали» — за еще большие 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5800 рублей.

Противостояние этих команд зачастую получается результативным: ТБ 4.5 гола прошел в пяти играх подряд. Такой тотал можно взять за 1.79.

«Северсталь» забрасывает две и более шайбы в ворота ЦСКА на протяжении семи последних матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.89.

Москвичи волшебно играют в атаке — отличились пять и более раза в пяти последних встречах. ИТБ1 (3.5) оценен в 2.35, ИТБ1 (4.5) — в 3.90.

Выдержат ли гости на этот раз фору (+1.5) шайбы? Коэффициент на это 1.89, на Ф1(-1.5) — 1.91.

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Победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 1.28, «Северстали» — за 3.63.

После успеха в первом матче шансы «Северстали» на проход в следующий раунд стали еще мизернее и оценены коэффициентом 8.75. На москвичей же можно поставить за 1.06.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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Скульптуры Нижнего Новгорода одели в футболки «Пари НН» в честь рестарта сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Олег Дмитриев

Факел

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