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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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25 декабря ЦСКА в КХЛ сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в победу ЦСКА. На армейцев в основное время можно поставить за 2.25, вероятность данного результата — примерно 44%. Ничья идет за 3.90 (21%), успех гостей из Уфы — за 2.82 (35%).

Вариант Х2 предложен за 1.62. Также можете подстраховать «Салават» с форой (+1.5) за 1.38.

Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.80, «Салават» — 2.00, никто — 30.0.

Пять и более заброшенных в матче шайб оценены коэффициентом 1.87. Если же их будет меньше пяти, тогда пройдет ставка за 1.93.

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Если верите, что обе команды забросят минимум по два раза, тогда возьмите это условие за 1.96.

Триумф ЦСКА с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.74, «Салавата Юлаева» — за 2.08.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 25 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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