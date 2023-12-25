25 декабря ЦСКА в КХЛ сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в победу ЦСКА. На армейцев в основное время можно поставить за 2.25, вероятность данного результата — примерно 44%. Ничья идет за 3.90 (21%), успех гостей из Уфы — за 2.82 (35%).

Вариант Х2 предложен за 1.62. Также можете подстраховать «Салават» с форой (+1.5) за 1.38.

Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.80, «Салават» — 2.00, никто — 30.0.

Пять и более заброшенных в матче шайб оценены коэффициентом 1.87. Если же их будет меньше пяти, тогда пройдет ставка за 1.93.

Если верите, что обе команды забросят минимум по два раза, тогда возьмите это условие за 1.96.

Триумф ЦСКА с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.74, «Салавата Юлаева» — за 2.08.

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