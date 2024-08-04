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Сегодня, 06:15

ЦСКА — «Оренбург»: обе команды начали чемпионат без поражений и пропущенных мячей

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мойзес (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

4 августа ЦСКА примет «Оренбург» в третьем туре РПЛ. Команды рассудит бригада Сергея Иванова. Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 15.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 15.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

Специалисты считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.60, это около 60% вероятности. На победу «Оренбурга» предложили 5.70 (17%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.95. Опция Ф(+1) для команды Давида Деограсии представлена за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.95.

В первом туре армейцы разошлись нулевой ничьей с «Ростовом», а затем всухую разгромили «Пари НН» (3:0). На то, что сине-белые тоже не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент 2.30.

Тимур Сулейманов. «Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в Грозном. Но ближайший выезд к «Ахмату» простым не будет

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»

Оба клуба стартовали в РПЛ без поражений и пропущенных мячей. Армейцы разделили очки с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0), сине-белые обыграли «Спартак» (2:0) и разошлись нулевой ничьей с «Ахматом». В первом туре группового этапа Кубка России и москвичи, и оренбуржцы уступили с минимальным счетом (0:1) «Краснодару» и «Химкам» соответственно. В прошлом чемпионате красно-синие не победили парней Давида Деограсии ни разу — соперники разошлись «миром» и на стадионе «Газовик» (1:1), и на «ВЭБ Арене» (1:1). Форма команд намекает, что первая очная встреча в новом сезоне тоже получится упорной и вряд ли окажется богатой на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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