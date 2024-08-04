ЦСКА — «Оренбург»: обе команды начали чемпионат без поражений и пропущенных мячей
4 августа ЦСКА примет «Оренбург» в третьем туре РПЛ. Команды рассудит бригада Сергея Иванова. Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 15.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 15.20 мск.
Специалисты считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.60, это около 60% вероятности. На победу «Оренбурга» предложили 5.70 (17%). Ничья идет за 4.30 (23%).
Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.95. Опция Ф(+1) для команды Давида Деограсии представлена за 1.85.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.95.
В первом туре армейцы разошлись нулевой ничьей с «Ростовом», а затем всухую разгромили «Пари НН» (3:0). На то, что сине-белые тоже не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент 2.30.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»
Оба клуба стартовали в РПЛ без поражений и пропущенных мячей. Армейцы разделили очки с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0), сине-белые обыграли «Спартак» (2:0) и разошлись нулевой ничьей с «Ахматом». В первом туре группового этапа Кубка России и москвичи, и оренбуржцы уступили с минимальным счетом (0:1) «Краснодару» и «Химкам» соответственно. В прошлом чемпионате красно-синие не победили парней Давида Деограсии ни разу — соперники разошлись «миром» и на стадионе «Газовик» (1:1), и на «ВЭБ Арене» (1:1). Форма команд намекает, что первая очная встреча в новом сезоне тоже получится упорной и вряд ли окажется богатой на голы.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0