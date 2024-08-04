Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург»

4 августа ЦСКА и «Оренбург» откроют воскресную программу третьего тура РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 15.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 5.70 (17%).

После двух туров РПЛ у «Оренбурга» нет поражений. Считаете, что парни Давида Деограсии снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05.

Тимур Сулейманов. «Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в Грозном. Но ближайший выезд к «Ахмату» простым не будет

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.95.

В предыдущем туре красно-синие разгромили «Пари НН» (3:0). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 2.25.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:0 — за 8.00;
  • 1:1 — за 8.00.
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники выиграли в Грозном трижды подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Педро

Педро

Зенит

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости