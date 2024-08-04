4 августа ЦСКА и «Оренбург» откроют воскресную программу третьего тура РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 15.20 мск.

По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 5.70 (17%).

После двух туров РПЛ у «Оренбурга» нет поражений. Считаете, что парни Давида Деограсии снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.95.

В предыдущем туре красно-синие разгромили «Пари НН» (3:0). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 2.25.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью: