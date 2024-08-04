ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
4 августа ЦСКА и «Оренбург» откроют воскресную программу третьего тура РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 15.20 мск.
По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 5.70 (17%).
После двух туров РПЛ у «Оренбурга» нет поражений. Считаете, что парни Давида Деограсии снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.35.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05.
«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.95.
В предыдущем туре красно-синие разгромили «Пари НН» (3:0). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 2.25.
Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:
- 1:0 — за 8.00;
- 2:0 — за 8.00;
- 1:1 — за 8.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0