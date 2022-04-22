22 апреля 2022 года на «ЦСКА Арене» пройдет третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом». В Магнитогорске команды обменялись победами, счет в серии — 1:1. Встреча стартует в 19.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL PRIME.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит фаворитом ЦСКА: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.81, вероятность — примерно 53%. Несмотря на победу во втором матче, успех «Металлурга» идет с котировкой 3.70 (26%). Самый маловероятный исход — ничья, ее можно взять за 4.40 (21%).

Если «Магнитка» удивит и в этой игре, то ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3700.

«Металлург» еще ни разу в плей-офф не доводил до овертайма, ЦСКА в серии с «Локомотивом» оформил две победы в дополнительное время. Если считаете, что предстоящая игра перевалит за 60 минут, воспользуйтесь линией «победа в матче». Коэффициенты: 1.46 на армейцев и 2.75 на «Магнитку».

Во второй игре команды накидали друг другу 10 шайб («Металлург» победил 6:4). Тотал больше 5,5 шайбы предложен с котировкой 2.47, меньше — за 1.51. Вероятность больше шести голов оценена в 3.40, меньше — в 1.30.

Аналитики ожидают высокой реализации от хозяев: индивидуальный тотал ЦСКА больше 3,5 гола можно оформить с коэффициентом 2.80, меньше — за 1.41. У гостей эта линия оценена в 5.70 и в 1.12.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, на победу ЦСКА и то, что армейцы забросят первыми, можно поставить с котировкой 2.24.