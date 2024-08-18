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Сегодня, 12:35

ЦСКА — «Локомотив»: Гурцкая предлагает ставить на точный счет в дерби

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Сергей Пиняев.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

18 августа состоится пятый тур РПЛ, в котором ЦСКА примет дома «Локомотив». Начало матча — в 17.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

В какой форме ЦСКА

После четырех туров армейцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице. Большую часть очков ЦСКА добыл на выезде: четыре в гостях и три — дома. Разница могла быть и больше, если бы в последнем туре команда избежала поражения от «Краснодара» (1:2). Для коллектива Марко Николича это первая неудача в текущем розыгрыше РПЛ.

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Последним матчем армейцев стал поединок с «Пари НН» на групповом этапе FONBET Кубка России, который состоялся на этой неделе. Коллектив Марко Николича не без труда победил своего соперника, оказавшись сильнее в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

К встрече с «Локомотивом» ЦСКА подходит с двумя потерями: из-за травм матч пропустят Виллиан Роша и Егор Ушаков.

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В какой форме «Локомотив»

Железнодорожники набрали приличный ход, о чем свидетельствуют результаты последних игр. «Локо» выиграл четыре матча подряд, пропустив на этом отрезке всего два мяча: победа над «Ростовом» (1:0) и «Оренбургом» (3:2) в FONBET Кубке России, а также над «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0) в РПЛ.

После четырех туров коллектив Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с располагающимся выше московским «Динамо» (девять баллов).

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К игре с ЦСКА «Локо» подходит с минимальными потерями: в лазарете клуба числится только Лукас Фассон.

ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч

ЦСКА — крайне неудобный соперник для «Локомотива». Железнодорожники не могут победить этого противника на протяжении пяти матчей. На этом отрезке армейцы трижды праздновали успех (2:1, 1:0, 4:1).

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Прогноз Тимура Гурцкая на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 августа

«Противостояние ЦСКА и «Локомотива» можно смело назвать центральным матчем пятого тура РПЛ. Давать прогноз на такие встречи, тем более когда речь идет о дерби, крайне сложно. Команда может плохо играть, но ответственно подойти к столь важному матчу. Я думаю, что поединок между очень невнятным ЦСКА и очень ярким «Локомотивом» завершится вничью, причем со счетом 1:1. Можно также рассмотреть вариант с угловыми, которых, я уверен, будет немало», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на счет 1:1 в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 7.50.

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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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