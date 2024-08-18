ЦСКА — «Локомотив»: Гурцкая предлагает ставить на точный счет в дерби

18 августа состоится пятый тур РПЛ, в котором ЦСКА примет дома «Локомотив». Начало матча — в 17.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме ЦСКА

После четырех туров армейцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице. Большую часть очков ЦСКА добыл на выезде: четыре в гостях и три — дома. Разница могла быть и больше, если бы в последнем туре команда избежала поражения от «Краснодара» (1:2). Для коллектива Марко Николича это первая неудача в текущем розыгрыше РПЛ.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Последним матчем армейцев стал поединок с «Пари НН» на групповом этапе FONBET Кубка России, который состоялся на этой неделе. Коллектив Марко Николича не без труда победил своего соперника, оказавшись сильнее в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

К встрече с «Локомотивом» ЦСКА подходит с двумя потерями: из-за травм матч пропустят Виллиан Роша и Егор Ушаков.

В какой форме «Локомотив»

Железнодорожники набрали приличный ход, о чем свидетельствуют результаты последних игр. «Локо» выиграл четыре матча подряд, пропустив на этом отрезке всего два мяча: победа над «Ростовом» (1:0) и «Оренбургом» (3:2) в FONBET Кубке России, а также над «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0) в РПЛ.

После четырех туров коллектив Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с располагающимся выше московским «Динамо» (девять баллов).

К игре с ЦСКА «Локо» подходит с минимальными потерями: в лазарете клуба числится только Лукас Фассон.

ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч

ЦСКА — крайне неудобный соперник для «Локомотива». Железнодорожники не могут победить этого противника на протяжении пяти матчей. На этом отрезке армейцы трижды праздновали успех (2:1, 1:0, 4:1).

Прогноз Тимура Гурцкая на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 августа

«Противостояние ЦСКА и «Локомотива» можно смело назвать центральным матчем пятого тура РПЛ. Давать прогноз на такие встречи, тем более когда речь идет о дерби, крайне сложно. Команда может плохо играть, но ответственно подойти к столь важному матчу. Я думаю, что поединок между очень невнятным ЦСКА и очень ярким «Локомотивом» завершится вничью, причем со счетом 1:1. Можно также рассмотреть вариант с угловыми, которых, я уверен, будет немало», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на счет 1:1 в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 7.50.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита