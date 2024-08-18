ЦСКА — «Локомотив»: Гурцкая предлагает ставить на точный счет в дерби
18 августа состоится пятый тур РПЛ, в котором ЦСКА примет дома «Локомотив». Начало матча — в 17.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.
В какой форме ЦСКА
После четырех туров армейцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице. Большую часть очков ЦСКА добыл на выезде: четыре в гостях и три — дома. Разница могла быть и больше, если бы в последнем туре команда избежала поражения от «Краснодара» (1:2). Для коллектива Марко Николича это первая неудача в текущем розыгрыше РПЛ.
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Последним матчем армейцев стал поединок с «Пари НН» на групповом этапе FONBET Кубка России, который состоялся на этой неделе. Коллектив Марко Николича не без труда победил своего соперника, оказавшись сильнее в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).
К встрече с «Локомотивом» ЦСКА подходит с двумя потерями: из-за травм матч пропустят Виллиан Роша и Егор Ушаков.
В какой форме «Локомотив»
Железнодорожники набрали приличный ход, о чем свидетельствуют результаты последних игр. «Локо» выиграл четыре матча подряд, пропустив на этом отрезке всего два мяча: победа над «Ростовом» (1:0) и «Оренбургом» (3:2) в FONBET Кубке России, а также над «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0) в РПЛ.
После четырех туров коллектив Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с располагающимся выше московским «Динамо» (девять баллов).
К игре с ЦСКА «Локо» подходит с минимальными потерями: в лазарете клуба числится только Лукас Фассон.
ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч
ЦСКА — крайне неудобный соперник для «Локомотива». Железнодорожники не могут победить этого противника на протяжении пяти матчей. На этом отрезке армейцы трижды праздновали успех (2:1, 1:0, 4:1).
Прогноз Тимура Гурцкая на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 августа
«Противостояние ЦСКА и «Локомотива» можно смело назвать центральным матчем пятого тура РПЛ. Давать прогноз на такие встречи, тем более когда речь идет о дерби, крайне сложно. Команда может плохо играть, но ответственно подойти к столь важному матчу. Я думаю, что поединок между очень невнятным ЦСКА и очень ярким «Локомотивом» завершится вничью, причем со счетом 1:1. Можно также рассмотреть вариант с угловыми, которых, я уверен, будет немало», — считает Гурцкая.
В букмекерской компании FONBET на счет 1:1 в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 7.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0