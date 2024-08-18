ЦСКА — «Локомотив»: Батраков и Раков прижмут армейцев
18 августа, в пятом туре чемпионата России, состоится московское дерби — ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. Обслужит встречу судейская бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают, что у армейцев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — примерно 44%. Победа железнодорожников доступна с котировкой 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).
В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69
Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:
• 1:1 — за 6.20;
• 2:1 — за 8.00;
• 1:0 — за 8.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Армейцы в последних четырех матчах во всех турнирах в основное время обыграли лишь «Оренбург» (5:1). «Локомотив» выглядит куда стабильнее — пять побед в шести играх сезона и второе место в таблице. Команда Галактионова хорошо выглядит в атаке: в среднем отличается 2,5 раза за 90 минут. Особенно впечатляют 19-летние Алексей Батраков и Вадим Раков: у первого 2+4 во всех соревнованиях, у второго — 3+2.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0