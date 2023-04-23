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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Global Look Press

23 апреля ЦСКА примет «Локомотив» в 24-м туре чемпионата России. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Сергей Карасев. В прямом эфире с 19.15 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, что соответствует примерно 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).

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Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.

В последних пяти играх армейцы оформили в среднем 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» — 2.60. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.71. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.13.

ЦСКА — лучший клуб премьер-лиги по пропущенным мячам после «Зенита». В пассиве команды Владимира Федотова 21 гол после 23 туров. А из шести последних матчей во всех турнирах четыре закончились сухими победами красно-синих. На то, что железнодорожники не пробьют Игоря Акинфеева, предложен коэффициент 2.74.

Дзюба, Глушенков и&nbsp;Куликов на&nbsp;тренировке. «Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде

«Локомотив» выиграл оба последних матча на «ВЭБ Арене» (2:1 и 1:0). Вариант Х2 и тотал 3.5 мен доступен за 2.58.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 и 1:0 в пользу ЦСКА — за 7.75 и 8.25 соответственно.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Ак Барс»: армейцы обезопасят себя перед матчем в Казани
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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