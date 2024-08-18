ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
В пятом туре РПЛ пройдет московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Игра состоится 18 августа на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 17.00 мск.
По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на победу: их выигрыш предложен с котировкой 2.22, что составляет приблизительно 44% вероятности. Поставить на то, что три очка наберет «Локомотив», можно с коэффициентом 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).
В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69
Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:
• 1:1 — за 6.20;
• 2:1 — за 8.00;
• 1:0 — за 8.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.
Комбинированная ставка на непоражение железнодорожников и тотал больше 1.5 мяча идет за 2.11.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0