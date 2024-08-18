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Сегодня, 17:05

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

В пятом туре РПЛ пройдет московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Игра состоится 18 августа на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на победу: их выигрыш предложен с котировкой 2.22, что составляет приблизительно 44% вероятности. Поставить на то, что три очка наберет «Локомотив», можно с коэффициентом 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69

Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.40.

Алексей Батраков, &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА — «Локомотив»: Батраков и Раков прижмут армейцев

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.

Комбинированная ставка на непоражение железнодорожников и тотал больше 1.5 мяча идет за 2.11.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Факел

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