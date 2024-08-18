В пятом туре РПЛ пройдет московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Игра состоится 18 августа на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 17.00 мск.

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на победу: их выигрыш предложен с котировкой 2.22, что составляет приблизительно 44% вероятности. Поставить на то, что три очка наберет «Локомотив», можно с коэффициентом 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69

Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.

Комбинированная ставка на непоражение железнодорожников и тотал больше 1.5 мяча идет за 2.11.