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Сегодня, 17:35

ЦСКА и ФОНБЕТ представили коллекцию лонгсливов

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Запуск капсульной коллекции лонгсливов посвящен 111 сезонам ПФК ЦСКА на высшем уровне.

Дизайн lifestyle-лонгсливов отсылает к элементам игровых форм разных сезонов, в которых клуб ковал славу отечественного футбола.

Основной цвет формы — красный: домашняя форма сезона-2015/16, в которой была одержана шестая победа в чемпионате России.

Винтажная надпись «ЦСКА» и рукав с узором в красно-сине-белых цветах знаменуют триумф в последнем розыгрыше чемпионата СССР в 1991 году.

Черная форма сезона-2005 навсегда останется в памяти болельщиков армейского клуба. Именно в этой форме клуб собрал «золотой хет-трик» из трофеев, вершиной которого стал первый в истории российского футбола международный трофей — Кубок УЕФА.

Розыгрыш лонгсливов будет проводиться на сайте БК ФОНБЕТ.

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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
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Ростов – Факел
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