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ЦСКА — «Факел»: воронежцы не проигрывают в пяти турах подряд

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 7 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Виктор Давила (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

7 апреля ЦСКА примет «Факел» в 23-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Аналитики букмекерской компании Winline считают армейцев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.56, вероятность — примерно 63%. Выигрыш подопечных Сергея Ташуева предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.20 (22%).

Рынок на непоражение «Факела» доступен за 2.47.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезное преимущество ЦСКА:

• 1:0 — за 4.80;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 2.15, обратный вариант оценили в 1.68.

Педро (&laquo;Зенит&raquo;). Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне — ни в одном из предыдущих матчей не был пробит ТБ 2.5 гола. Более того, во втором круге прошлого чемпионата также зашел тотал меньше 2.5 точных удара. В других играх соперники тоже не впечатляли результативностью: в восьми из 10 последних встреч с участием ЦСКА влетело меньше трех мячей с обеих сторон, у «Факела» — в девяти из 10.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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Кирилл Гоцук

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