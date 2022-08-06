ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
«Факел» только поднялся из первой лиги, но в четвертом туре проведет уже третий матч с топ-клубом РПЛ. Команда из Воронежа сыграет на выезде с ЦСКА, до этого она отобрала очки у «Краснодара» и «Динамо». Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — большой фаворит: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.43, что около 68% вероятности. Победа «Факела» доступна с котировкой 8.10 (11%). Ничья идет за 4.70 (21%).
Ждете первую в сезоне победу «Факела»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 8100 рублей.
Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили исключительно победы армейцев:
• успех 2.0 идет за 6.80;
• 1:0 — за 7.10;
• триумф 2:1 — за 7.90.
ЦСКА забил за три тура уже семь мячей: в отличной форме нападающие москвичей, особенно Хесус Медина и Хорхе Карраскаль, у обоих по два забитых мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.50.
Этот рынок на «Факел» предложен с коэффициентами 4.00 и 1.24 соответственно. Воронежцы тоже играют результативно: забили шесть мячей за три тура.
Общий тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Команды не только много отличаются, но и достаточно пропускают: ЦСКА получил два мяча в прошлом туре, «Факел» всего пропустил уже семь мячей.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.90, обратный рынок идет с такой же котировкой.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»
Главная сила «Факела» в РПЛ — домашние трибуны. На родном стадионе воронежцы уже выгрызли ничью с «Динамо» (проигрывали 0:2, а на 86-й минуте сделали счет 3:3). Но матч с ЦСКА пройдет на арене москвичей, к тому же армейцы показывали высокий класс в играх с «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Вероятно, в этот раз у «Факела» на новое чудо не хватит мастерства и эмоций. К тому же с настолько укомплектованным соперником воронежцы еще не встречались.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
2
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
15
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|
16
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0