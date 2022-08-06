«Факел» только поднялся из первой лиги, но в четвертом туре проведет уже третий матч с топ-клубом РПЛ. Команда из Воронежа сыграет на выезде с ЦСКА, до этого она отобрала очки у «Краснодара» и «Динамо». Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — большой фаворит: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.43, что около 68% вероятности. Победа «Факела» доступна с котировкой 8.10 (11%). Ничья идет за 4.70 (21%).

Ждете первую в сезоне победу «Факела»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 8100 рублей.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили исключительно победы армейцев:

• успех 2.0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.10;

• триумф 2:1 — за 7.90.

ЦСКА забил за три тура уже семь мячей: в отличной форме нападающие москвичей, особенно Хесус Медина и Хорхе Карраскаль, у обоих по два забитых мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.50.

Этот рынок на «Факел» предложен с коэффициентами 4.00 и 1.24 соответственно. Воронежцы тоже играют результативно: забили шесть мячей за три тура.

Общий тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Команды не только много отличаются, но и достаточно пропускают: ЦСКА получил два мяча в прошлом туре, «Факел» всего пропустил уже семь мячей.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.90, обратный рынок идет с такой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Главная сила «Факела» в РПЛ — домашние трибуны. На родном стадионе воронежцы уже выгрызли ничью с «Динамо» (проигрывали 0:2, а на 86-й минуте сделали счет 3:3). Но матч с ЦСКА пройдет на арене москвичей, к тому же армейцы показывали высокий класс в играх с «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Вероятно, в этот раз у «Факела» на новое чудо не хватит мастерства и эмоций. К тому же с настолько укомплектованным соперником воронежцы еще не встречались.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.