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ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

«Факел» только поднялся из первой лиги, но в четвертом туре проведет уже третий матч с топ-клубом РПЛ. Команда из Воронежа сыграет на выезде с ЦСКА, до этого она отобрала очки у «Краснодара» и «Динамо». Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — большой фаворит: поставить на успех ЦСКА можно с коэффициентом 1.43, что около 68% вероятности. Победа «Факела» доступна с котировкой 8.10 (11%). Ничья идет за 4.70 (21%).

Ждете первую в сезоне победу «Факела»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 8100 рублей.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили исключительно победы армейцев:

• успех 2.0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.10;

• триумф 2:1 — за 7.90.

ЦСКА забил за три тура уже семь мячей: в отличной форме нападающие москвичей, особенно Хесус Медина и Хорхе Карраскаль, у обоих по два забитых мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.54, ИТМ1 (1.5) — за 2.50.

Этот рынок на «Факел» предложен с коэффициентами 4.00 и 1.24 соответственно. Воронежцы тоже играют результативно: забили шесть мячей за три тура.

Общий тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Команды не только много отличаются, но и достаточно пропускают: ЦСКА получил два мяча в прошлом туре, «Факел» всего пропустил уже семь мячей.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.90, обратный рынок идет с такой же котировкой.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Главная сила «Факела» в РПЛ — домашние трибуны. На родном стадионе воронежцы уже выгрызли ничью с «Динамо» (проигрывали 0:2, а на 86-й минуте сделали счет 3:3). Но матч с ЦСКА пройдет на арене москвичей, к тому же армейцы показывали высокий класс в играх с «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Вероятно, в этот раз у «Факела» на новое чудо не хватит мастерства и эмоций. К тому же с настолько укомплектованным соперником воронежцы еще не встречались.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
6
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
15
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
16
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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