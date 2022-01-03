3 января ЦСКА сыграет с «Авангардом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало в 18.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом победу одержит ЦСКА. Поставить на победу армейцев в основное время можно за 2.04 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Авангарда» оценивается котировкой 3.60 (27%), а ничья идет за 3.70 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2400 рублей.

Ф1(-1) доступна за 4.10, а Ф2(+1) — за 1.54.

Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.32. Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.68.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.75. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.08.

— Ф1 (-3.5) — 8.20;

— ТБ 8.5 — 8.70;

— Обе забьют: нет — 5.20.