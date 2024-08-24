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ЦСКА — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2024 года
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24 августа ЦСКА примет дома «Акрон». Матч 6-го тура чемпионата России состоится в столице на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.50 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Акрон

Победа ЦСКА оценена коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. «Акрон» — аутсайдер, успех которого предложен за 7.50 (11%). Ничья котируется за 4.80 (21%).

На то, что гости не уступят, предложено поставить за 2.80.

Три и более гола в матче можно взять за 1.75, менее трех — за 2.10. Обмен результативными ударами предложен за 1.95, обратный результат — за 1.85.

В трех играх на выезде из пяти «Акрон» пропускал минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.45.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50.
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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