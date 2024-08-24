24 августа ЦСКА примет дома «Акрон». Матч 6-го тура чемпионата России состоится в столице на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.50 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Победа ЦСКА оценена коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. «Акрон» — аутсайдер, успех которого предложен за 7.50 (11%). Ничья котируется за 4.80 (21%).

На то, что гости не уступят, предложено поставить за 2.80.

Три и более гола в матче можно взять за 1.75, менее трех — за 2.10. Обмен результативными ударами предложен за 1.95, обратный результат — за 1.85.

В трех играх на выезде из пяти «Акрон» пропускал минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.45.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: