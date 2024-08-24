ЦСКА — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
24 августа ЦСКА примет дома «Акрон». Матч 6-го тура чемпионата России состоится в столице на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.50 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.
Победа ЦСКА оценена коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. «Акрон» — аутсайдер, успех которого предложен за 7.50 (11%). Ничья котируется за 4.80 (21%).
На то, что гости не уступят, предложено поставить за 2.80.
Три и более гола в матче можно взять за 1.75, менее трех — за 2.10. Обмен результативными ударами предложен за 1.95, обратный результат — за 1.85.
В трех играх на выезде из пяти «Акрон» пропускал минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.45.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
- 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.00;
- 1:0 — за 7.50;
- 2:1 — за 8.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0