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Сегодня, 16:15

ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч финала Кубка Гагарина 27 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 27 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Тахир Мингачев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

27 апреля в шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Игру примет московская «ЦСКА Арена», начало назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Начало трансляции в 18.45 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу армейцев.

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Букмекеры больше верят в ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Ак Барса» — за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2250 рублей, а чистая прибыль составит 1250 рублей.

На то, что «Ак Барс» не проиграет в основное время, котировка — 1.65.

Тотал больше 3.5 шайбы доступен за 1.59, ТМ 3.5 — за 2.34. Правда, из пяти матчей в финале Кубка Гагарина соперники пробили «верх» только в двух.

На два гола гостей котировка — 1.72. На такое же количество от хозяев — всего 1.46.

Игроки &laquo;Вердера&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Герты&raquo;. «Герта» и «Вердер» забили шесть голов на двоих. Но клиенту ФОНБЕТ хватило трех, чтобы выиграть почти 10 миллионов рублей

На победу ЦСКА в матче с учетом овертайма предложено поставить за 1.66, на успех — «Ак Барса» — за 2.20.

Второй подряд триумф армейцев в Кубке Гагарина можно взять за 1.24, казанцев — за 4.06.

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Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 27 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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