27 апреля в шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Игру примет московская «ЦСКА Арена», начало назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Начало трансляции в 18.45 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу армейцев.

Букмекеры больше верят в ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Ак Барса» — за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2250 рублей, а чистая прибыль составит 1250 рублей.

На то, что «Ак Барс» не проиграет в основное время, котировка — 1.65.

Тотал больше 3.5 шайбы доступен за 1.59, ТМ 3.5 — за 2.34. Правда, из пяти матчей в финале Кубка Гагарина соперники пробили «верх» только в двух.

На два гола гостей котировка — 1.72. На такое же количество от хозяев — всего 1.46.

На победу ЦСКА в матче с учетом овертайма предложено поставить за 1.66, на успех — «Ак Барса» — за 2.20.

Второй подряд триумф армейцев в Кубке Гагарина можно взять за 1.24, казанцев — за 4.06.