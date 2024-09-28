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ЦСКА — «Ахмат»: в прошлом сезоне грозненцы победили на «ВЭБ Арене»

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ПФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

28 сентября ЦСКА и «Ахмат» откроют субботнюю программу 10-го тура РПЛ. Игра состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Специалисты букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.50, это около 62% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 6.80 (15%). Ничья идет за 4.40 (23%).

Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.80. Опция Ф(+1) для команды Сергея Ташуева представлена за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.70.

Месяц назад армейцы всухую обыграли грозненцев на выезде в Кубке России (2:0). На то, что бело-зеленые не огорчат Игоря Акинфеева на «ВЭБ Арене», дали коэффициент 1.98.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»

Грозненцы обменялись голами с соперниками во всех трех играх после назначения Сергея Ташуева — с «Динамо» (2:4), «Пари НН» (2:1) и «Крыльями Советов» (1:1). Причем встречи с москвичами и нижегородцами состоялись на выезде. У бело-зеленых есть отличный шанс продлить эту серию: в прошлом туре армейцы не сохранили ворота сухими в Казани — сыграли вничью с «Рубином» (1:1). А на «ВЭБ Арене» пропустили в трех поединках нынешнего сезона РПЛ из четырех. К тому же в минувшем розыгрыше чемпионата «Ахмат» победил красно-синих на выезде (2:1). Клубу необходимо выбираться из зоны вылета — если не проявлять себя в атаке, сделать это будет очень сложно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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