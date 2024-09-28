ЦСКА — «Ахмат»: в прошлом сезоне грозненцы победили на «ВЭБ Арене»
28 сентября ЦСКА и «Ахмат» откроют субботнюю программу 10-го тура РПЛ. Игра состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 13.50 мск.
Специалисты букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.50, это около 62% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 6.80 (15%). Ничья идет за 4.40 (23%).
Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.80. Опция Ф(+1) для команды Сергея Ташуева представлена за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.70.
Месяц назад армейцы всухую обыграли грозненцев на выезде в Кубке России (2:0). На то, что бело-зеленые не огорчат Игоря Акинфеева на «ВЭБ Арене», дали коэффициент 1.98.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»
Грозненцы обменялись голами с соперниками во всех трех играх после назначения Сергея Ташуева — с «Динамо» (2:4), «Пари НН» (2:1) и «Крыльями Советов» (1:1). Причем встречи с москвичами и нижегородцами состоялись на выезде. У бело-зеленых есть отличный шанс продлить эту серию: в прошлом туре армейцы не сохранили ворота сухими в Казани — сыграли вничью с «Рубином» (1:1). А на «ВЭБ Арене» пропустили в трех поединках нынешнего сезона РПЛ из четырех. К тому же в минувшем розыгрыше чемпионата «Ахмат» победил красно-синих на выезде (2:1). Клубу необходимо выбираться из зоны вылета — если не проявлять себя в атаке, сделать это будет очень сложно.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1