28 сентября ЦСКА встретится «Ахматом» в 10-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.50, что составляет примерно 62% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 6.80 (15%).

В прошлом сезоне «Ахмат» добился успеха на «ВЭБ Арене» (2:1). Считаете, что грозненцы снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.

Месяц назад красно-синие обыграли «Ахмат» на выезде в Кубке России (2:0) — оба гола уместились в последние три минуты матча. Коэффициент на то, что во втором тайме армейцы снова отличатся больше, чем в первом, — 2.29.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

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