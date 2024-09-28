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ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 28 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ПФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

28 сентября ЦСКА встретится «Ахматом» в 10-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.50, что составляет примерно 62% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 6.80 (15%).

В прошлом сезоне «Ахмат» добился успеха на «ВЭБ Арене» (2:1). Считаете, что грозненцы снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Месяц назад красно-синие обыграли «Ахмат» на выезде в Кубке России (2:0) — оба гола уместились в последние три минуты матча. Коэффициент на то, что во втором тайме армейцы снова отличатся больше, чем в первом, — 2.29.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

  • 1:0 — за 5.40;
  • 2:0 — за 5.60;
  • 1:1 — за 7.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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