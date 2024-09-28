ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 28 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире
28 сентября ЦСКА встретится «Ахматом» в 10-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.50, что составляет примерно 62% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 6.80 (15%).
В прошлом сезоне «Ахмат» добился успеха на «ВЭБ Арене» (2:1). Считаете, что грозненцы снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.67.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87.
«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.
Месяц назад красно-синие обыграли «Ахмат» на выезде в Кубке России (2:0) — оба гола уместились в последние три минуты матча. Коэффициент на то, что во втором тайме армейцы снова отличатся больше, чем в первом, — 2.29.
Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1