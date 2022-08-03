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«Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гелор Канга и Мирко Иванич («Црвена Звезда»).
Фото Global Look Press

3 августа «Црвена Звезда» ворвется в квалификацию Лиги чемпионов: сербы примут армянский «Пюник» на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Артур Диаш из Португалии. В России прямую трансляцию не покажут.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Пюник

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев великолепные шансы порадовать болельщиков: победа «Црвены» оценена коэффициентом 1.18, что приблизительно 83% вероятности. Успех «Пюника» можно взять за 18.0 (4%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 6.90 (13%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход матча при благоприятном результате принесет 6900 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, итога встречи — сухие победы красно-белых:

• успех 2:0 идет за 4.60;

• разгром 3:0 можно взять за 5.60;

• 1:0 — за 5.70.

Чемпион Сербии только вступил в борьбу за групповой этап ЛЧ, «Пюник» уже преодолел два раунда. Клуб из Армении разобрался с румынским «ЧФР Клуж» и «Дюделанжем» из Люксембурга. И хотя в одном из матчей «Пюнику» удалось забить четыре мяча, «Црвена» столько точно не пропустит, поэтому индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 9.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.06.

«Црвена» еще и атакует мощнее: в четырех турах чемпионата Сербии красно-белые оформили уже 17 голов — 4.25 мяча в среднем за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.35, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно оформить с котировкой 1.73, ТМ 2.5 идет за 2.10.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 3.00, «обе забьют — нет» — за 1.39.

&laquo;Црвена Звезда&raquo; &mdash; победитель Кубка Сербии 2022 года. «Црвена Звезда» — «Пюник»: неудержимые сербы раздавят лучший клуб Армении

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

«Црвена» шикарно начала сезон-2022/23: после четырех туров чемпионата Сербии идет с четырьмя победами и разницей мячей 17-1. «Пюник» не без проблем выскочил в третий раунд квалификации, где встретится с командой гораздо более серьезного уровня. Скорее всего, чемпион Сербии без проблем разберется с соперником из Армении.

Рекомендуемая ставка: победа «Црвены» и тотал больше 2.5 гола за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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 2
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И К Ж
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 2 1 0
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 2 1 0
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