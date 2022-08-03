«Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
3 августа «Црвена Звезда» ворвется в квалификацию Лиги чемпионов: сербы примут армянский «Пюник» на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Артур Диаш из Португалии. В России прямую трансляцию не покажут.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев великолепные шансы порадовать болельщиков: победа «Црвены» оценена коэффициентом 1.18, что приблизительно 83% вероятности. Успех «Пюника» можно взять за 18.0 (4%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 6.90 (13%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход матча при благоприятном результате принесет 6900 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, итога встречи — сухие победы красно-белых:
• успех 2:0 идет за 4.60;
• разгром 3:0 можно взять за 5.60;
• 1:0 — за 5.70.
Чемпион Сербии только вступил в борьбу за групповой этап ЛЧ, «Пюник» уже преодолел два раунда. Клуб из Армении разобрался с румынским «ЧФР Клуж» и «Дюделанжем» из Люксембурга. И хотя в одном из матчей «Пюнику» удалось забить четыре мяча, «Црвена» столько точно не пропустит, поэтому индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 9.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.06.
«Црвена» еще и атакует мощнее: в четырех турах чемпионата Сербии красно-белые оформили уже 17 голов — 4.25 мяча в среднем за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.35, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.
Общий тотал больше 2.5 мяча можно оформить с котировкой 1.73, ТМ 2.5 идет за 2.10.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 3.00, «обе забьют — нет» — за 1.39.
Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года
«Црвена» шикарно начала сезон-2022/23: после четырех туров чемпионата Сербии идет с четырьмя победами и разницей мячей 17-1. «Пюник» не без проблем выскочил в третий раунд квалификации, где встретится с командой гораздо более серьезного уровня. Скорее всего, чемпион Сербии без проблем разберется с соперником из Армении.
Рекомендуемая ставка: победа «Црвены» и тотал больше 2.5 гола за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0