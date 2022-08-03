3 августа «Црвена Звезда» ворвется в квалификацию Лиги чемпионов: сербы примут армянский «Пюник» на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Артур Диаш из Португалии. В России прямую трансляцию не покажут.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев великолепные шансы порадовать болельщиков: победа «Црвены» оценена коэффициентом 1.18, что приблизительно 83% вероятности. Успех «Пюника» можно взять за 18.0 (4%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 6.90 (13%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход матча при благоприятном результате принесет 6900 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, итога встречи — сухие победы красно-белых:

• успех 2:0 идет за 4.60;

• разгром 3:0 можно взять за 5.60;

• 1:0 — за 5.70.

Чемпион Сербии только вступил в борьбу за групповой этап ЛЧ, «Пюник» уже преодолел два раунда. Клуб из Армении разобрался с румынским «ЧФР Клуж» и «Дюделанжем» из Люксембурга. И хотя в одном из матчей «Пюнику» удалось забить четыре мяча, «Црвена» столько точно не пропустит, поэтому индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 9.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.06.

«Црвена» еще и атакует мощнее: в четырех турах чемпионата Сербии красно-белые оформили уже 17 голов — 4.25 мяча в среднем за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.35, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно оформить с котировкой 1.73, ТМ 2.5 идет за 2.10.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 3.00, «обе забьют — нет» — за 1.39.

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

«Црвена» шикарно начала сезон-2022/23: после четырех туров чемпионата Сербии идет с четырьмя победами и разницей мячей 17-1. «Пюник» не без проблем выскочил в третий раунд квалификации, где встретится с командой гораздо более серьезного уровня. Скорее всего, чемпион Сербии без проблем разберется с соперником из Армении.

Рекомендуемая ставка: победа «Црвены» и тотал больше 2.5 гола за 1.85.