Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Кевин Фолланд.
Фото Global Look Press

8 сентября в Лиге Европы пройдет битва команд, которые попали в турнир из квалификации Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» примет «Монако» на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток немца Харма Осмерса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

Лига Европы. Группа H
08 сент, 22:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Монако

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей шансы на победу немного больше: поставить на монегасков можно с коэффициентом 2.15, это около 45% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 3.30 (29%). Ничью можно взять за 3.70 (26%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Црвены Звезды» в случае ее триумфа принесет 3300 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа «Монако» 1:0 — за 8.30;

• успех 2:1 — за 8.40.

У гостей в этом сезоне есть проблемы с завершением атак: в чемпионате Франции «Монако» за шесть туров забил лишь восемь мячей. Команда всего дважды отличилась больше одного раза за игру, причем в одной из них проиграла «Труа» (2:4). Ждете, что монегасков прорвет в Сербии? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 1.97, ИТМ2 (1.5) — в 1.83.

«Црвена» выступает намного результативнее: за восемь туров чемпионата Сербии настреляла уже 27 мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 2.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.50.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Криштиану Роналду. «МЮ» — «Реал Сосьедад»: новый еврокубок для Роналду

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года

«Монако» в этом сезоне выступает очень нестабильно: в чемпионате команда добыла лишь две победы за восемь туров и не пропустила лишь в одном. Красно-белые же разрывают в сербской лиге и проиграли всего один матч в сезоне — уступили в квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» (2:3). При этом дома сербы практически не теряют очков. Вероятно, в предстоящей игре «Црвена Звезда» поборется с «Монако».

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.46.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
0
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Цюрих» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года

«Цюрих» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости