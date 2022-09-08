«Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года
8 сентября в Лиге Европы пройдет битва команд, которые попали в турнир из квалификации Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» примет «Монако» на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток немца Харма Осмерса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.
По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей шансы на победу немного больше: поставить на монегасков можно с коэффициентом 2.15, это около 45% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 3.30 (29%). Ничью можно взять за 3.70 (26%).
Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Црвены Звезды» в случае ее триумфа принесет 3300 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают преимущество гостей:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа «Монако» 1:0 — за 8.30;
• успех 2:1 — за 8.40.
У гостей в этом сезоне есть проблемы с завершением атак: в чемпионате Франции «Монако» за шесть туров забил лишь восемь мячей. Команда всего дважды отличилась больше одного раза за игру, причем в одной из них проиграла «Труа» (2:4). Ждете, что монегасков прорвет в Сербии? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 1.97, ИТМ2 (1.5) — в 1.83.
«Црвена» выступает намного результативнее: за восемь туров чемпионата Сербии настреляла уже 27 мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 2.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.50.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года
«Монако» в этом сезоне выступает очень нестабильно: в чемпионате команда добыла лишь две победы за восемь туров и не пропустила лишь в одном. Красно-белые же разрывают в сербской лиге и проиграли всего один матч в сезоне — уступили в квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» (2:3). При этом дома сербы практически не теряют очков. Вероятно, в предстоящей игре «Црвена Звезда» поборется с «Монако».
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.46.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1