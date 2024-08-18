«Челси» — «Манчестер Сити»: лондонцы не готовы к началу сезона
Самая яркая вывеска первого тура чемпионата Англии — встреча «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдет 18 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.
Букмекеры отдали предпочтение «горожанам»: их победа предложена с котировкой 1.86, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «Челси» можно взять за 3.95 (25%), коэффициент на ничью — 4.20 (22%).
В прошлом сезоне обе встречи команд в АПЛ закончились вничью (1:1 и 4:4). Вероятность того, что лондонцы вновь как минимум не проиграют, оценена в 2.04.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство команды Пепа Гвардиолы:
• 1:1 — за 7.00;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 — за 9.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.
Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.54, опция «обе забьют — нет» доступна за 2.49.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»:
В начале августа команды провели товарищеский матч, в котором сильнее оказались «горожане» (4:2). Вероятно, похожий результат ждет и в предстоящей встрече. Лондонцы выиграли лишь один из шести матчей на предсезонке, а в их составе творится настоящий бардак — пока вообще неясно, кто является хотя бы основным вратарем. «Горожане» же на старте сезона, пусть и не без проблем, забрали Суперкубок Англии, а в девяти предыдущих официальных играх против «Челси» ни разу не уступили, оформив семь побед — все сухие.
Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 1.86.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0