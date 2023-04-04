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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 4 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Кай Хаверц, Рахим Стерлинг и Жоау Феликс («Челси»).
Фото Global Look Press

4 апреля кризисные «Челси» и «Ливерпуль» сойдутся в перенесенном матче восьмого тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
04 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно одинаковые шансы на успех. Поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.54, это приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.79 (34%), ничья идет за 3.54 (28%).

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Команды встречались в январе в рамках 21-го тура АПЛ и скатали нулевую ничью — третью подряд с учетом прошлогодних финалов Кубка Англии и Кубка Лиги. Тогда мерсисайдцы оба раза обыграли лондонцев в серии пенальти. Поставить на очередное непоражение команды Юргена Клоппа против синих можно за 1.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.47;

• 0:0 — за 9.25;

• за 9.75 можно взять победы «Челси» 1:0 и 2:1.

Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.84. ТМ 2.5 — за 2.04. Правда, за последние 10 встреч во всех турнирах команды всего трижды преодолели отметку в три забитых мяча на двоих.

Грэм Поттер. «Челси» наконец прогнал Поттера и ждет Нагельсманна. Но мгновенных результатов это не даст

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»

Обе команды находятся в кризисе: лондонцы плывут 11-ми в АПЛ и прямо перед игрой с мерсисайдцами уволили главного тренера Грэма Поттера, красные застряли на восьмой строчке. Также «Челси» очень мало забивает, несмотря на огромное количество звездных игроков атаки: за 28 туров — лишь 29 голов. «Ливерпуль» отличается чаще, но не слишком стабильно: в двух последних матчах чемпионата парни Юргена Клоппа проиграли и выдавили один забитый мяч. К тому же соперники в очных встречах редко радуют голами в больших количествах: свыше двух мячей на двоих оформили всего три раза в последних 10 играх во всех турнирах, а предыдущие три поединка завершились по 0:0.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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