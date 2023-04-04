«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2023 года
4 апреля кризисные «Челси» и «Ливерпуль» сойдутся в перенесенном матче восьмого тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно одинаковые шансы на успех. Поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.54, это приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.79 (34%), ничья идет за 3.54 (28%).
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Команды встречались в январе в рамках 21-го тура АПЛ и скатали нулевую ничью — третью подряд с учетом прошлогодних финалов Кубка Англии и Кубка Лиги. Тогда мерсисайдцы оба раза обыграли лондонцев в серии пенальти. Поставить на очередное непоражение команды Юргена Клоппа против синих можно за 1.56.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.47;
• 0:0 — за 9.25;
• за 9.75 можно взять победы «Челси» 1:0 и 2:1.
Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.84. ТМ 2.5 — за 2.04. Правда, за последние 10 встреч во всех турнирах команды всего трижды преодолели отметку в три забитых мяча на двоих.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»
Обе команды находятся в кризисе: лондонцы плывут 11-ми в АПЛ и прямо перед игрой с мерсисайдцами уволили главного тренера Грэма Поттера, красные застряли на восьмой строчке. Также «Челси» очень мало забивает, несмотря на огромное количество звездных игроков атаки: за 28 туров — лишь 29 голов. «Ливерпуль» отличается чаще, но не слишком стабильно: в двух последних матчах чемпионата парни Юргена Клоппа проиграли и выдавили один забитый мяч. К тому же соперники в очных встречах редко радуют голами в больших количествах: свыше двух мячей на двоих оформили всего три раза в последних 10 играх во всех турнирах, а предыдущие три поединка завершились по 0:0.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4