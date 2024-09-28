«Челси» — «Брайтон»: больше синих на старте АПЛ забил только «Сити»
28 сентября «Челси» примет «Брайтон» в шестом туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Питер Бэнкс. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.74, это около 54% вероятности. Выигрыш «Брайтона» и ничья идут за одинаковые 4.30 (23%).
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.49, ТМ 2.5 — в 2.47. Предыдущая встреча соперников на «Стэмфорд Бридж» получилась результативной — 3:2 в пользу синих.
Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом за 1.53, обратный вариант доступен за 2.45.
Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Брайтон»
В прошлом сезоне соперники устроили перестрелку на «Стэмфорд Бридж», которая завершилась в пользу синих (3:2). Летом клубы сменили тренеров, но сохранили верность атакующему стилю. Лондонцы — вторые по результативности в АПЛ после «Сити»: за пять туров отличились 11 раз. «Чайки» оформили немногим меньше — восемь голов. Так что команды готовы устроить яркий поединок и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.78 (если забьют ровно трижды — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1