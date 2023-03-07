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«Челси» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Мариус Вольф («Боруссия») и Михаил Мудрик («Челси») в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

7 марта «Челси» и дортмундская «Боруссия» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», матч в Германии черно-желтые выиграли 1:0. Главный арбитр Данни Маккели даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 52%. Успех гостей предложен с котировкой 4.08 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за чуть меньшие 3.73 (25%).

Полагаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3730 рублей.

Также предложены ставки на итогового победителя всего противостояния. Поставить на то, что лондонцы пройдут в четвертьфинал, можно за 2.28. Этот рынок на «Боруссию» идет за 1.61.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа лондонцев 1:0 — за 7.75;

• успех хозяев 2:1 — за 8.75.

Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00. В первой встрече команды оформили лишь один забитый мяч.

Михаил Мудрик. «Челси» вбухал 329 млн евро в зимние трансферы, но проваливается в атаке. С Мудриком и Феликсом синим не пройти «Боруссию» в ЛЧ

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.91, ИТМ1 (1.5) идет с такой же котировкой. Эти рынки на гостей предложены за 3.09 и 1.36 соответственно.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая откроет счет в матче. Этот рынок на «Челси» идет за 1.67, на «Боруссию» — за 2.55.

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«Динамо» Минск — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
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