«Челси» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
7 марта «Челси» и дортмундская «Боруссия» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», матч в Германии черно-желтые выиграли 1:0. Главный арбитр Данни Маккели даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир начнется в 22.45 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 52%. Успех гостей предложен с котировкой 4.08 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за чуть меньшие 3.73 (25%).
Полагаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3730 рублей.
Также предложены ставки на итогового победителя всего противостояния. Поставить на то, что лондонцы пройдут в четвертьфинал, можно за 2.28. Этот рынок на «Боруссию» идет за 1.61.
Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа лондонцев 1:0 — за 7.75;
• успех хозяев 2:1 — за 8.75.
Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00. В первой встрече команды оформили лишь один забитый мяч.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.91, ИТМ1 (1.5) идет с такой же котировкой. Эти рынки на гостей предложены за 3.09 и 1.36 соответственно.
Также вы можете попробовать угадать команду, которая откроет счет в матче. Этот рынок на «Челси» идет за 1.67, на «Боруссию» — за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3