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Чехия — Украина: где смотреть матч Лиги наций 10 сентября 2024 года

Прямая трансляция матча Лиги наций Чехия — Украина 10 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Виктор Цыганков (сборная Украины).
Фото Global Look Press

Чехия во втором туре группового этапа Лиги наций на стадионе «Фортуна Арена» в Праге примет Украину. Игра пройдет 10 сентября, арбитр Джон Битон из Шотландии даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
Украина

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно за 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Триумф гостей дан за 3.25 (29%), коэффициент на ничью — 3.40 (28%).

Украина не проиграла Чехии в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Вероятность того, что команда вновь как минимум не уступит, оценена в 1.66.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, исхода противостояния отражают предпочтительные шансы чехов:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.20.

Патрик Шик, сборная Чехии. Чехия — Украина: команды в кризисе после Евро

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.77, альтернативный вариант идет за 2.03.

Комбинированное условие на победу чехов и тотал больше 1.5 мяча доступно за 2.90.

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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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