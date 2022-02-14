15 февраля в 1/8 олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Матч пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 11.40. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, в этом матче победу одержит сборная Чехии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00 — это примерно 46% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (23%), успех Швейцарии идет за 3.00. (31%).

Ф1 (-1) есть в линии за 2.36. Ф2(+1) можно взять за 1.55.

Ставка «Швейцария не проиграет» есть в линии за 2.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Чехия. На этот исход можно поставить за 1.69.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.90. Тотал меньше 4.5 можно взять также за 1.90.

· Ф1 (-3.5) — 7.90;

· ТБ 8.5 — 11.5;

· обе забьют: нет — 4.70.