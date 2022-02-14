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Сегодня, 15:15

Чехия — Швейцария: прогноз и ставки на матч олимпийского хоккейного турнира 15 февраля 2022

Прогноз на хоккейный матч 1/8 финала Олимпиады Чехия — Швейцария
Егор Сергеев
Хоккеисты сборной Чехии.
Фото Reuters

15 февраля в 1/8 олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Матч пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 11.40. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, в этом матче победу одержит сборная Чехии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00 — это примерно 46% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (23%), успех Швейцарии идет за 3.00. (31%).

Ф1 (-1) есть в линии за 2.36. Ф2(+1) можно взять за 1.55.

Ставка «Швейцария не проиграет» есть в линии за 2.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Чехия. На этот исход можно поставить за 1.69.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.90. Тотал меньше 4.5 можно взять также за 1.90.

· Ф1 (-3.5) — 7.90;

· ТБ 8.5 — 11.5;

· обе забьют: нет — 4.70.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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