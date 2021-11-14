Чехия — Россия: прогноз на матч Кубка Карьяла 14 ноября
14 октября сборная России на первом этапе Евротура сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и начнется в 14.30. Трансляцию смотрите на matchtv.ru.
Аналитики БЕТСИТИ считают, что в этой игре нет фаворита. Поставить на победу России в основное время матча можно за 2.55 — это примерно 37% вероятности. Триумф Чехии оценивается котировкой 2.33 (40%), а ничья идет за 4.30 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 2550 рублей.
Ф1(+1) доступна за 1.34, а Ф2(-1) — за 3.10.
Сделать ставку на первый гол России можно за 1.83.
Аналогичная ставка на чехов есть в линии за 1.92.
Шансы России забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 1.82. Та же ставка на Чехию имеется с коэффициентом 1.81.
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