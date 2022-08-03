Команда Никиты Хайкина «Буде-Глимт» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с литовским «Жальгирисом». Первый матч противостояния пройдет 3 августа в Норвегии на стадионе «Аспмира». Стартовый свисток арбитра Иштвана Вада из Венгрии прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев отличные шансы на победу: выигрыш «Буде-Глимт» идет с коэффициентом 1.29, вероятность — около 76%. Успех «Жальгириса» — самый маловероятный исход встречи — можно взять за 11.0 (8%). На ничью предложена котировка 5.50 (16%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 5500 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о полном преимуществе хозяев:

• победа «Буде-Глимт» 2:0 идет за 6.30;

• успех 1:0 — за 7.20;

• выигрыш 2:1 — за 8.10.

Норвежцы прошли в третий раунд квалификации после сумасшедшей домашней победы над «Линфилдом» со счетом 8:0. «Жальгирис» скромнее разделался со шведским «Мальме», хотя был аутсайдером противостояния — 1:0 и 2:0. Ждете от команд голевого безумия? Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.62, ТМ 2.5 идет за 2.30.

Литовцы отлично играют в обороне — пропустили всего в одной из четырех игр квалификации и то лишь один мяч. «Буде» получил уже четыре мяча, причем в ответном матче с «КИ Клаксвик» в первом раунде проиграл 1:3 и едва не вылетел. Сделать ставку на голы от обеих команд в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча после удивительного разгрома в прошлом матче предложен с котировкой 1.43, ИТМ1 (1.5) оценен в 2.80. Эти рынки на «Жальгирис» идут за 4.50 и 1.20 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Норвежцы отлично играют дома: в квалификации выиграли два матча из двух с общим счетом 11:0. Скромный «Жальгирис» вряд ли устоит под такой мощью оппонента: команда с трудом выжимает забитые мячи (пять в четырех матчах), а атака хозяев уже разобрала двух соперников. Единственная проблема — отсутствие главного нападающего Ола Сольбаккена из-за травмы, но 8:0 «Буде-Глимт» оформил и без него.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.