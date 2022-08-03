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«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Буде-Глимт» с кубком чемпионата Норвегии.
Фото Global Look Press

Команда Никиты Хайкина «Буде-Глимт» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с литовским «Жальгирисом». Первый матч противостояния пройдет 3 августа в Норвегии на стадионе «Аспмира». Стартовый свисток арбитра Иштвана Вада из Венгрии прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Жальгирис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев отличные шансы на победу: выигрыш «Буде-Глимт» идет с коэффициентом 1.29, вероятность — около 76%. Успех «Жальгириса» — самый маловероятный исход встречи — можно взять за 11.0 (8%). На ничью предложена котировка 5.50 (16%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 5500 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о полном преимуществе хозяев:

• победа «Буде-Глимт» 2:0 идет за 6.30;

• успех 1:0 — за 7.20;

• выигрыш 2:1 — за 8.10.

Норвежцы прошли в третий раунд квалификации после сумасшедшей домашней победы над «Линфилдом» со счетом 8:0. «Жальгирис» скромнее разделался со шведским «Мальме», хотя был аутсайдером противостояния — 1:0 и 2:0. Ждете от команд голевого безумия? Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.62, ТМ 2.5 идет за 2.30.

Литовцы отлично играют в обороне — пропустили всего в одной из четырех игр квалификации и то лишь один мяч. «Буде» получил уже четыре мяча, причем в ответном матче с «КИ Клаксвик» в первом раунде проиграл 1:3 и едва не вылетел. Сделать ставку на голы от обеих команд в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча после удивительного разгрома в прошлом матче предложен с котировкой 1.43, ИТМ1 (1.5) оценен в 2.80. Эти рынки на «Жальгирис» идут за 4.50 и 1.20 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Норвежцы отлично играют дома: в квалификации выиграли два матча из двух с общим счетом 11:0. Скромный «Жальгирис» вряд ли устоит под такой мощью оппонента: команда с трудом выжимает забитые мячи (пять в четырех матчах), а атака хозяев уже разобрала двух соперников. Единственная проблема — отсутствие главного нападающего Ола Сольбаккена из-за травмы, но 8:0 «Буде-Глимт» оформил и без него.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.

Футбол
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ФК Буде-Глимт
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«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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