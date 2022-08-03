«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
Команда Никиты Хайкина «Буде-Глимт» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с литовским «Жальгирисом». Первый матч противостояния пройдет 3 августа в Норвегии на стадионе «Аспмира». Стартовый свисток арбитра Иштвана Вада из Венгрии прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев отличные шансы на победу: выигрыш «Буде-Глимт» идет с коэффициентом 1.29, вероятность — около 76%. Успех «Жальгириса» — самый маловероятный исход встречи — можно взять за 11.0 (8%). На ничью предложена котировка 5.50 (16%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 5500 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи говорят о полном преимуществе хозяев:
• победа «Буде-Глимт» 2:0 идет за 6.30;
• успех 1:0 — за 7.20;
• выигрыш 2:1 — за 8.10.
Норвежцы прошли в третий раунд квалификации после сумасшедшей домашней победы над «Линфилдом» со счетом 8:0. «Жальгирис» скромнее разделался со шведским «Мальме», хотя был аутсайдером противостояния — 1:0 и 2:0. Ждете от команд голевого безумия? Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.62, ТМ 2.5 идет за 2.30.
Литовцы отлично играют в обороне — пропустили всего в одной из четырех игр квалификации и то лишь один мяч. «Буде» получил уже четыре мяча, причем в ответном матче с «КИ Клаксвик» в первом раунде проиграл 1:3 и едва не вылетел. Сделать ставку на голы от обеих команд в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча после удивительного разгрома в прошлом матче предложен с котировкой 1.43, ИТМ1 (1.5) оценен в 2.80. Эти рынки на «Жальгирис» идут за 4.50 и 1.20 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года
Норвежцы отлично играют дома: в квалификации выиграли два матча из двух с общим счетом 11:0. Скромный «Жальгирис» вряд ли устоит под такой мощью оппонента: команда с трудом выжимает забитые мячи (пять в четырех матчах), а атака хозяев уже разобрала двух соперников. Единственная проблема — отсутствие главного нападающего Ола Сольбаккена из-за травмы, но 8:0 «Буде-Глимт» оформил и без него.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0